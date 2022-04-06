روسيا تتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية بعد طرد النرويج الدبلوماسيين

تعهدت روسيا، اليوم الأربعاء، باتخاذ اجراءات انتقامية، بعد طرد النرويج دبلوماسيين روس من أراضيها، وفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 3 دبلوماسيين من السفارة الروسية في أوسلو.

وذكرت الوزارة أن الدبلوماسيين الثلاثة "قاموا بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

وقالت وزيرة الخارجية، أنيكين هويتفيلد، إن "توقيت عمليات الطرد هذه لم يكن بالصدفة، فهو يأتي في وقت اهتز فيه العالم لأنباء عن انتهاكات القوات الروسية بحق المدنيين، خاصة في مدينة بوتشا خارج كييف، ومن الطبيعي أنه في مثل هذه الحالة، نولي اهتماما متزايدا للنشاط الروسي غير المرغوب فيه في النرويج".