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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: سنتصدى للواقع الأمني الجديد بسبب حرب روسيا في أوكرانيا

أمين حلف الناتو
أمين حلف الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن العالم أصبح أمام واقع أمني جديد فرضته روسيا على شرق أوروبا، معربا عن الحاجة إلى الاستعداد لحرب طويلة.

وقال ستولتنبرج الصحفيين اليوم الأربعاء، إن أحد مواضيع اجتماع وزراء خارجية الناتو هو "المفهوم الاستراتيجي الجديد"، والذي يبحث ذلك الواقع الأمني الجديد الذي نواجهه بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

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وأضاف "سيكون المفهوم الاستراتيجي بمثابة خارطة طريق للناتو. وذلك من خلال كيفية التعامل مع عالم أكثر خطورة، والتأكد من مواصلة حماية جميع حلفاء الناتو والدفاع عنها".

وأكد أن الناتو في مرحلة حاسمة فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، موضحا الحاجة إلى الاستعداد لحرب طويلة ودعم أوكرانيا وتغليظ العقوبات.

وأشار إلي أن اجتماع الناتو اليوم سيبحث مسألة دعم أوكرانيا بأسلحة متقدمة.

ويعقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلنطي «الناتو» اجتماعا يومي الأربعاء، والخميس، لبحث سبل تقديم الدعم والمساندة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وأعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، سينضم إلى اجتماعات الحلف في يوم الخميس، ويطلع الوزراء على آخر التطورات، بما في ذلك مفاوضات كييف مع موسكو. 

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