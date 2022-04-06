ردًا على «التحدي الأمني».. حلف الناتو يستهدف الصين

لها «تداعيات عالمية»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن الناتو يخطط لتعميق تعاونه مع شركائه في آسيا ردًا على “التحدي الأمني” المتزايد القادم من الصين، والتي ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

وأعلن أن حلف الناتو سيستضيف وزراء خارجية الدول الأعضاء بالإضافة إلى فنلندا والسويد وجورجيا والاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أشار ستولتنبرج إلى أن شركاءه في آسيا والمحيط الهادئ، مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية تمت دعوتهم أيضًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الأمنية الحالية لها “تداعيات عالمية”.

وسيناقش الوزراء المفاهيم الاستراتيجية الجديدة التي ستأخذ في الحسبان الصراع العسكري في أوكرانيا، ولكنها ستشمل أيضًا لأول مرة قضية “النفوذ المتزايد والسياسات القسرية للصين على المسرح العالمي والتي تشكل تحديًا منهجيًا لأمننا والديمقراطيات”.

قال ستولتنبرج: “نرى أن الصين لم تكن راغبة في إدانة العدوان الروسي وانضمت إلى موسكو في التشكيك في حق الدول في اختيار طريقها”، وحث الديمقراطيات على الدفاع عن قيمها ضد “القوى الاستبدادية”.

ووفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس التي تمولها الحكومة الأمريكية، فإن خمسة من أعضاء الناتو الثلاثين لا يعتبرون ديمقراطيات كاملة، تركيا والمجر وألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود.

وأعرب عن أمله في أن تكون الكتلة قادرة على تعميق تعاونها مع شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجالات مثل “الحد من التسلح، والسيبرانية، والتكنولوجيا”.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، أوقفت بكين اتخاذ موقف خاص من هذه القضية، داعية إلى حل سلمي للصراع لكنها رفضت إدانة تصرفات موسكو أو الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فرضتها على روسيا أمثال الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ودول أخرى.