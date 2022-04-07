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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. طريقة عمل أقراص البطاطس بالبروكلي

سحورك عندنا .. أقراص
سحورك عندنا .. أقراص البطاطس بالبروكلي

تحتار الكثير من السيدات و ربات المنزل في أختيار أطباق السحور المتنوعة  التي يمكن أن  تقدمها لأفراد أسرتها، فيحرص دائما العديد من الأشخاص على تقديم الوجبات  الأطباق السهلة و الشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة و اللذيذة لوجبة السحور..

أقراص البطاطس بالبروكلي

قدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل أقراص البطاطس بالبروكلي.
 

مقادير أقراص البطاطس بالبروكلي


3 ثمرة بطاطس  مسلوقة مكعبات

3 زهر بروكلي

 100 جرام جبن شيدر  مبشور

2 ملعقة شبت مفروم

نصف كوب زيت زيتون

 خبز برجر 

نصف كوب مايونيز 

2 ملعقة مستردة

 1 كوب زيتون أسود  كلاماتا

طماطم  مكعبات

خيار  مكعبات

خل 


طريقة تحضير أقراص البطاطس بالبروكلي


- تضرب في الكبة البطاطس مع البروكلي والجبنة والشبت والزيت

- يشكل الخليط أقراص ويدهن بالزيت وترص على ورق زبدة وتوضع في الفرن حتى النضج

- يخلط الخل مع زيت الزيتون والملح ويضاف لخليط الطماطم والخيار

للتقديم

- يدهن الخبز بالمايونيز والمستردة وتضاف أوراق الخس ثم أقراص البرجر

- تقدم مع السلطة والزيتون

 

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