سحورك عندنا.. طريقة عمل أقراص البطاطس بالبروكلي

تحتار الكثير من السيدات و ربات المنزل في أختيار أطباق السحور المتنوعة التي يمكن أن تقدمها لأفراد أسرتها، فيحرص دائما العديد من الأشخاص على تقديم الوجبات الأطباق السهلة و الشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.
فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة و اللذيذة لوجبة السحور..
أقراص البطاطس بالبروكلي
قدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل أقراص البطاطس بالبروكلي.
مقادير أقراص البطاطس بالبروكلي
3 ثمرة بطاطس مسلوقة مكعبات
3 زهر بروكلي
100 جرام جبن شيدر مبشور
2 ملعقة شبت مفروم
نصف كوب زيت زيتون
خبز برجر
نصف كوب مايونيز
2 ملعقة مستردة
1 كوب زيتون أسود كلاماتا
طماطم مكعبات
خيار مكعبات
خل
طريقة تحضير أقراص البطاطس بالبروكلي
- تضرب في الكبة البطاطس مع البروكلي والجبنة والشبت والزيت
- يشكل الخليط أقراص ويدهن بالزيت وترص على ورق زبدة وتوضع في الفرن حتى النضج
- يخلط الخل مع زيت الزيتون والملح ويضاف لخليط الطماطم والخيار
للتقديم
- يدهن الخبز بالمايونيز والمستردة وتضاف أوراق الخس ثم أقراص البرجر
- تقدم مع السلطة والزيتون