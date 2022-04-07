سحورك عندنا.. طريقة عمل أقراص البطاطس بالبروكلي

تحتار الكثير من السيدات و ربات المنزل في أختيار أطباق السحور المتنوعة التي يمكن أن تقدمها لأفراد أسرتها، فيحرص دائما العديد من الأشخاص على تقديم الوجبات الأطباق السهلة و الشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة و اللذيذة لوجبة السحور..

أقراص البطاطس بالبروكلي

قدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل أقراص البطاطس بالبروكلي.



مقادير أقراص البطاطس بالبروكلي



3 ثمرة بطاطس مسلوقة مكعبات

3 زهر بروكلي

100 جرام جبن شيدر مبشور

2 ملعقة شبت مفروم

نصف كوب زيت زيتون

خبز برجر

نصف كوب مايونيز

2 ملعقة مستردة

1 كوب زيتون أسود كلاماتا

طماطم مكعبات

خيار مكعبات

خل



طريقة تحضير أقراص البطاطس بالبروكلي



- تضرب في الكبة البطاطس مع البروكلي والجبنة والشبت والزيت

- يشكل الخليط أقراص ويدهن بالزيت وترص على ورق زبدة وتوضع في الفرن حتى النضج

- يخلط الخل مع زيت الزيتون والملح ويضاف لخليط الطماطم والخيار

للتقديم

- يدهن الخبز بالمايونيز والمستردة وتضاف أوراق الخس ثم أقراص البرجر

- تقدم مع السلطة والزيتون