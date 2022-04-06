بتقلل العطش والتعب.. طريقة عمل سلطة الزبادي للسحور

تعد سلطة الزبادي من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها فى سحور رمضان خاصة عندما تكن درجات الحرارة مرتفعة حيث تمنح الجسم قدر كبير من الترطيب والفيتامينات والأملاح المعدنية التى تقلل من الإجهاد فى الصيام.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة الزبادي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة الزبادي

زبادي

خيار

نعناع

كريمة

لباني

ملح

فلفل

ثوم مفروم



طريقة عمل سلطة الزبادي

* اضيفي الثوم المفروم على الزبادي و الكريمة اللباني و افرمي النعناع و الخيار في الكبة

* اضيفي النعناع و الخيار المفرومين و الملح و الفلفل الى الزبادي و الكريمة اللباني

* قلبيهم جيدا و قدمي سلطة الزبادي جانب باقي أكلات السحور