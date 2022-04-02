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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الزبادى فى المنزل للسحور

الزبادي
الزبادي

يعد الزبادي من أهم الأصناف على مائدة السحور طوال شهر رمضان، لذلك لا تستغني ربة المنزل عنه، فهو يساعد على الترطيب ويمنع العطش أثناء الصوم وله فوائد عديدة، تقدم الشيف سمية عيسي طريقة عمل الزبادى فى المنزل. 

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المقادير


 *تكفي 6 أشخاص*  


نصف كيلو لبن طازج مغلي (5 أكواب كبيرة )
4 ملعقة كبيرة زبادي بلدي (عبوة واحدة من الزبادي البلدي ) أو زبادى الشركات

 

طريقة التحضير 


اذا كان اللبن باردًا نضعه ليغلي فنحضر اللبن في اناء نضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي ثم نتركه ليبرد قليلًا بحيث يكون دافئ في درجة حرارة الغرفة
نحضر الزبادي ونقوم بتقليبها بملعقة ثم نضيف لها القليل من اللبن ونقلب مرة اخرى حتى تصبح سائلة قليلًا
ثم نضيف  الزبادي إلى الحليب  ونقلب جيدًا
نصب اللبن في  أكواب زجاجية حرارية أو طواجن فخار صغيرة 
نضع أكواب اللبن في صينية بها ماء دافئ (حمام ماء لأكواب اللبن) ونغطي الأكواب بورق الفويل
ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة  180  درجة مئوية ونتركها دقيقتين فقط ثم نغلق نار الفرن ونترك الصينية داخل الفرن لمدة 12 ساعة فقط
نخرجه في الفرن ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك

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