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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يخسر أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

فياريال
فياريال

فاز فريق فياريال الإسباني على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

هدف اللقاء الوحيد سجله أرناوت دانجوما في الدقيقة الثامنة مانحًا التقدم لفياريال في الشوط الأول.

وسجل كوكلين هدفًا لـ فياريال في الدقيقة 41، لكن تقنية الفيديو ألغت احتسابه بداعي التسلل.

وكاد جيرارد مورينو أن يسجل ثاني الأهداف لفياريال في الدقيقة 53 عندما أخطأ مانويل نوير في التمرير، لكن تسديدة مهاجم الفريق الإسباني ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفشل لاعبو بايرن ميونخ في التسجيل، لينهزموا خارج أرضهم، قبل مباراة الإياب على ملعبهم الأسبوع المقبل.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوبامايكانو - لوكاس هيرنانديز - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - جمال موسيالا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كلا من:

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: بيرفيس إستوبينان- ب أو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو- إيتيان كابوي- فرانسيس كوكلين

خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو- أرناوت دانجوما- جيرارد مورينو

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