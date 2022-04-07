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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة جرجير مع البنجر

سلطة جرجير مع البنجر
سلطة جرجير مع البنجر

سلطة جرجير مع البنجر من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل أيضا، فهي غنية بالمكونات و العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأنسان.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة جرجير مع البنجر.

مقادير سلطة جرجير مع البنجر


صدور دجاج  مشوية

جرجير

 بنجر 

فلفل ألوان

 عين جمل

 جبنة رومي

 طماطم شيري

 ملح وفلفل 

خل بلسميك

 زيت زيتون

 عصير ليمون 


طريقة تحضير سلطة جرجير مع البنجر


- تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والخل البلسمي واشويها على النار مع قليل من الزيت

- اخلطي جمع المكونات بعد تقطيعها وأضيفي إليها قطع الدجاج المشوي وقدميها

 

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