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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عمرو أديب عن أداء مربوحة في مسلسل الكبير أوي: اديتنا درس مهم

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب علي دور “مربوحة” في مسلسل الكبير أوي، والتي تقوم بدوره الفنانة رحمة أحمد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر".

وكتب عمرو أديب في تويتة له: “#مربوحه اديتنا كلنا درس مهم : مفيش حد لا يعوض مفيش حد لا يستبدل ولو انت موهوب ومجتهد تاخد قلب العالم كله. واخيرا بلاش نتوقع فشل حد قبل ما يقدم اللى عنده كله”.

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تصدرت الفنانة رحمة أحمد (مربوحة) تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها من أحمد مكي ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي ٦ و، وحضر أحمد شيبة حفل الزفاف وسط بهجة جميع الحضور.

١- وُلدت الفنانة رحمة أحمد في 8 مايو عام 1994م، وحصلت على بكالوريوس كلية العلوم من جامعة حلوان عام 2017، إلى جانب دراستها في معهد الفنون المسرحية، ونالت جائزة أفضل ممثلة في جامعة حلوان عن عرض «اقتربت النهاية»، للمخرج صلاح الدالي.

٢- حصلت الفنانة الشابة رحمة أحمد أيضًا على جائزة أفضل عرض مسرحي وأفضل ورشة للكتابة.

٣- بدأت الفنانة الشابة رحمة أحمد مشوارها الفني عام 2015، من خلال مشاركتها في مسلسل “أريد رجلاً” بجزئيه الأول والثاني، الذي كان من بطولة الفنان إياد نصار وأحمد عبد العزيز وندى بسيوني.

٤- شاركت أيضًا رحمة أحمد في مسلسل «ليه لأ»، مع الفنانة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وهاني عادل، ومحمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، كما شاركت في مسلسل “قصر النيل” مع الفنانة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي.

٥- تأتي اخر الأعمال الفنية للفنانة الشابة رحمة أحمد، في العام الماضي من خلال مسلسل « زي القمر» الجزء الثاني، الذي يأتي من بطولة الفنانة درة، وصابرين، وآيتن عامر، وأحمد حلاوة، ومحسن منصور.

الإعلامي عمرو أديب عمرو أديب مربوحة مسلسل الكبير أوي الكبير أوى الفنانة رحمة أحمد رحمة أحمد رمضان 2022

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