تداول 62 ألف طن بضائع و486 شاحنة بموانئ السويس والبحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة ١١ سفينة خلال اليوم.



سجلت الهيئة بموانيها وصول ٦ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة ١٤ سفينة، ومن المنتظر دخول ٤ سفن جديدة اليوم.



شملت حركة الصادرات تداول ٣٨١٠٩ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢١٧ شاحنة و سيارتين ملاكى كما شملت حركة الواردات تداول ٢٤٥٧١ طن بضائع عامة ومتنوعة ٢٦٩ شاحنة و٣٣ ملاكى.



استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ١٠٤ شاحنة و٢٣ سيارة ملاكي و السفينة امل بحمولة ٩١ شاحنة و٨ سيارات ملاكي والسفينة DANAI بحمولة ٢٤٤٧٧ طن حديد قادم من عمان والسفينة INCE SORTUNE فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة ٩٢ شاحنة وسيارتين ملاكى و السفينة امل بحمولة ٦٤ شاحنة والسفينة DSN CASTOR بحمولة 36500 طن فوسفات تصدير إلى الهند.



كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 74 شاحنة بحمولة 94 طن بضائع عامة وسيارتين ملاكى وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1609 طن بضائع عامة.