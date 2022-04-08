عمرو زكي: رمضان صبحي خسر الأهلي.. وبكرة هيندم

تحدث لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، عن مسيرته الرياضية، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور .

وقال عمرو زكي، إنه يقف في صف مدرب الزمالك الحالي فيريرا، أكثر من كارتيرون، حيث كانت بصمته واضحة مع الزمالك، كما يؤيد طارق حامد في خلافه ضد رضا عبد العال، مضيفًا:"طارق لاعب راجل وأتمنى استمراره مع نادي الزمالك، وأرى أن رضا عبد العال مخطئ في انتقاده لطارق، لأن الأخير قيمة كبيرة في الزمالك أو منتخب مصر".

وأشار عمرو زكي، إلى أن رمضان صبحي لاعب كبير جدًا، ولكنه أخطأ، فمستقبله كان مع النادي الأهلي، مضيفًا:" رمضان أخطأ وهيرجع يندم، عشان جماهير الأهلي كبيرة، واللى ميعرفش قيمة نادي الزمالك والأهلي خسران، ورمضان خسر، واللى يمطلعش لاحتراف مخطئ، ورمضان بكرة هيندم".

وشدد على أن الأهلي والزمالك كبار، ولكن العند الذي بداخل رمضان صبحي يمنعه من الاعتراف بذلك.