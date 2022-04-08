الدقهلية .. إطلاق مبادرة "كل يوم حديث" بإدارة شباب السنبلاوين

أطلق قسم الشباب بإدارة شباب السنبلاوين فى محافظة الدقهلية مبادرة " كل يوم حديث" على مدار شهر رمضان الكريم ، بإشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين ، ومتابعة التنفيذ أم محمد عوض رئيس قسم الشباب و وسام عبد المقصود بالإدارة.

تهدف هذه المبادرة إلى إثراء المعلومات الدينية لدى الشباب عن الأحاديث النبوية ، وكذلك أهمية الأحاديث النبوية من خلال وظيفتها مع القرآن الكريم، الوظيفة الأولى هي الإعلام ببعض التشريعات التي لم يرد فيها نص في القرآن، أمّا الوظيفة الثانية هي تيسير فهم القرآن ببيان آياته وتوضيح غاياته وتحديد مفاهيمه وتفسير أحكامه.

أعلن علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بأن هناك العديد من خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب ، تضم فاعليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية في حفظ الفران الكريم والدورات الرمضانية في كرة القدم ، والمبادرات وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع طوال شهر رمضان المبارك .

يذكر أن تنفيذ هذه المبادرة تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، صلاح امبابى مدير عام إدارة الطلائع ، جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين .