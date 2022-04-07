وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يجتمع بمديري إدارات النشاط والفروع

عقد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الخميس اجتماعا" موسعا" بمديرى الإدارات الفرعية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب ، و مديري إدارات النشاط بالديوان و مديري الإدارات الفرعية لبحث بعض الأمور المستجدة .

وقد بدأ علاء الشربينى كلامه بالترحيب بمديرى الإدارات الفرعية والإدارات الداخلية وهنأهم بحلول شهر رمضان الكريم ثم تحدث فى معرض حديثه عن التفتيش المالى بالإدارات الفرعية وضرورة عمل تقرير مالى كل ثلاث شهور عن مراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة للإدارات الفرعية بالتنسيق مع إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية .

كما شدد على متابعة الموظفين بمراكز الشباب وكذلك الأندية الرياضية سواء كانوا موظفين شباب ورياضة أو موظفين بتعاقدات مجالس إدارات الأندية الرياضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المقصرين والغير منضبطين فى الحضور والانصراف ، وكذلك فى دواوين عموم الإدارات الفرعية وإحكام الرقابة من قبل مدير الإدارة .

كما صرح بأن إدارة الحوكمة ومكافحة الفساد وهى من الإدارات المستحدثة فى الهيكل الوظيفى وهى منوطه بمتابعة أى شكاوى أو شبهه فى بعض الأمور بفحصها وعمل تقرير ورفعه لوزارة الشباب والرياضة وهى مسنده حاليا لمدير عام إدارة التفتيش المالى .

وأكد على لجان المتابعة والتقييم أن يكون من ضمن بنود التقييم لمراكز الشباب ، نسبة سداد العضوية بمراكز الشباب ، وكان هذا من ضمن أسباب عدم انعقاد بعض الجمعيات العمومية .

كما نبه على معاونى وكيل الوزارة تقسيم الإدارات الفرعية فيما بينهم وعمل استمارة لكل مركز شباب لفحص العضوية وألا تقل عن نسبة 75% من المسددين للاشتراكات سواء من العضوية العاملة أو المنتسبة بالتنسيق مع إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ، وذلك قبل دورة انعقاد الجمعيات العمومية على مستوى مراكز الشباب ، وعمل سجلات عضوية جديدة من واقع الأعداد الفعلية المسددة للاشتراكات ، ومسئولية سكرتير الجلسة فى التوقيع على محاضر مجالس الإدارات .

كما أكد على تعميم مسابقة حفظ القرآن الكريم على كل مراكز الشباب خاصة ونحن فى شهر القرآن ، ونوه على عمل مسابقات دينية مكتوبة وتوزع على الطلائع والشباب داخل مراكز الشباب وفى نهاية المسابقات عمل حفلة مجمعه بأحد مراكز الشباب لتوزيع الجوائز على الفائزين من كل مركز شباب بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية وفتح قاعات الأفراح وتأجيرها بمراكز الشباب والتى كانت مغلقه ، وعدم استخدام الملاعب المنجلة فلى غير الغرض المخصص لها .

وأشار إلى ضرورة إبراز الأنشطة بكل إدارة من خلال الصفحات الرسمية بكل مركز شباب ، واختيار الصورة بعناية ، والاعلان عن خطة الأنشطة خلال الشهر على الصفحات ، وان يكون هناك تنسيق كامل مع المسئولين الإعلاميين بكل إدارة مع هذه المراكز فى الاعلام عن انشطتها وربطها مع المركز الإعلامى بالمديرية وكذلك وزارة الشباب والرياضة وموقع محافظة الدقهلية الخاص بالشباب والرياضة ، وعودة الربط الإلكترونى وسيكون مسئول عنه الدكتور أيمن ربيع مسئول الربط الإلكترونى ومعاون وكيل الوزارة للرياضة .

وشدد على إضافة جميع المشتريات فى سجل العهدة بمركز الشباب وعلى المشرف المالى أن يضيف جميع الأصناف المشتراة شهريا فى سجل العهدة ، ولجنة المشتريات تضم فى عضويتها مدير المركز وأمين الصندوق أو المشرف المالى ، ومندوب الصرف مع مراعاة مبدأ الشفافية .

وفى نهاية الاجتماع قدم علاء الشربينى وكيل الوزارة التهنئة لسامح سليم لتكليفه بإدارة الهيئات الشبابية ، و محمد يوسف لتكليفه بإدارة الشئون المالية ، و طارق دهب لتكليفه بالإدارة العامة للشباب ، و ناجى إسماعيل بتكليفه كمنسق إعلامي للمديرية .

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