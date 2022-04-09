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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسراء رخا: رؤوف عبد العزيز قدمني بشكل مختلف.. ومايان في انحراف مختلفة

إسراء رخا
إسراء رخا

أعربت الفنانة الشابة إسراء رخا عن سعادتها الغامرة لردود الأفعال التي تلقاها عن شخصيتها في مسلسل انحراف، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية، مؤكدة أنها ردود الأفعال فاقت كل توقعاتها.

وأوضحت إسراء، أن ترشيحها لدور مايان بالمسلسل جاء من قبل المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي رشحها أيضا للمشاركة في مسلسل "دوبامين"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد رمضان، مشيرة إلى أنه اعطاها فرصة مهمة بمشاركتها في هذا العمل الذي جعل الجمهور يراها بشكل جديد ومختلف عن كل أعمالها السابقة وهذا ما لمسته من قبل الرسائل التي تلقتها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

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وأكدت إسراء، أن دورها بالمسلسل صعب جدا وتمكن صعوبته في أنه بعيدا تماما عن شخصيتها الحقيقة، بالعكس على النقيض تماما، فشخصية مايان بالمسلسل هادئة مكتئبة طول الوقت في حين أنها في الحقيقة كثيرة الحركة وتحب الفرح والمرح، موضحة أنه بمجرد ما لمس نجاح الشخصية زال كل هذا التعب الذي يرجع الفضل فيه للمخرج رؤوف عبد العزيز، والذي قدمها بشكل مختلف للجمهور.

وعن محاولتها قتل المذيع أسر المفتي بالمسلسل، أفادت أنه بالفعل يستحق القتل، خاصة أنه دمر حياتها بالكامل، وسجن والدها، في حين أنها قدمت له كل حب من كل قلبها دون غدر أو خيانه، فهذا النوع من الشخصيات لابد من القضاء عليه، ولا أحد يتعاطف معه.

 

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

الأغنية الدعائية لـ مسلسل انحراف بصوت محمد محيي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، الأغنية الدعائية للمسلسل، من غناء النجم محمد محيي، وألحان عمرو مصطفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المختلفة قبل أيام قليلة من طرح المسلسل الجديد.

ونشر المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية مسلسل "انحراف"، وعلق عليها قائلا:"اغنية مسلسل #انحراف، غناء النجم #محمد_محيى، كلمات : مصطفى ناصر، ألحان : عمرو مصطفى،#رمضان٢٠٢٢".

 

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

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