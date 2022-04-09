لاستعادة النشاط الزراعي.. 3 جمعيات أهلية تساعد في تنفيذ مشروعات بشمال سيناء

كونت ٣ جمعيات أهلية تعمل علي أرض محافظة شمال سيناء، تحالف للقيام بتنفيذ مشروعات تنموية بتمويل من حسابات التحالف للعمل على استعادة النشاط الزراعي من جديد وذلك بتوفير مصادر مياه دائمة لتوفير المقتنيات المائية المطلوبة للزراعة.



ويضم التحالف جمعية نور على نور ، وبنك الطعام المصري ، وجمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء، للقيام بحفر آبار في قرى جنوب الشيخ زويد ، والتي عاد أهلها مؤخرا إلي ديارهم.

150 شجرة زيتون

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الهدف هو مشاركة المجتمع المدني، من أجل توفير مصدر مياه دائم للبدء في إعادة زراعة الأراضي المتاحة في المنطقة، وعودة الإنتاج الزراعي المتميز من الخضر والفاكهة بمنطقة شرق العريش.

وأضاف اللواء شوشه أنه سيتم منح 150 شجرة زيتون عن كل فدان للتوسع في زراعات الزيتون التي تنجح زراعتها في مناطق سيناء ، واستثمار جهود الاعالي ورغبتهم في استعادة النشاط الزراعي مرة أخرى بعد غياب استمر نحو ٧ سنوات.

وطالب الأهالي بضرورة الاستقرار والتمسك بأراضيهم وعدم مغادرتها تحت أي ظرف من الظروف حماة الوطن وخط الدفاع الأول على حدود مصر الشرقية.

