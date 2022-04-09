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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 29 مليون دولار..

ننشر أهم 5 دول مستوردة للأثاث المصرى خلال شهرى يناير وفبراير 2022

صدى البلد

 استحواذت 5 دول على 67,4% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 29 مليون دولار في مقابل 29,4 مليون دولار بتراجع 1,4%.

 

وأوضح تقرير المجلس التصديرى للاثاث والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أن السعودية استحوذت على 34,9% من صادرات مصر من الأثاث ، بقيمة 15 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار بنمو 25%.

 

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للسودان بنسبة 60% خلال شهري يناير وفبراير 2022 لتبلغ 2 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الشهرين من 2021، ولسلطنة عمان بنسبة 50% لتبلغ 2 مليون دولار في مقابل 4 ملايين دولار.

 

وذكر أن  صادرات الأثاث المصري إلى فلسطين سجلت 3 ملايين دولار في مقابل 400 ألف دولار بنمو 650%، بينما تراجعت إلى الإمارات بنسبة 28,6% لتسجل 5 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار.

 

وتراجعت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 33,3% خلال أول شهرين من 2022، لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 50% لتسجل مليون دولار في مقابل مليوني دولار.

 

واستقرت صادرات الأثاث المصري لأمريكا عند مليون دولار، وإلى إيطاليا عند مليون دولار، بينما تراجعت لباقي الدول لنحو 10 ملايين دولار مقابل 12 مليون دولار بانخفاض 16,7%. 

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