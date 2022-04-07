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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتراجع 11٪..

صادرات مصر من الأثاث تسجل 43 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2022

صدى البلد

تراجعت  صادرات مصر من الأثاث بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2022 لتسجل نحو 43 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021.

 

ولفت  تقرير المجلس التصديري للأثاث والذي حصل " صدى البلد" على نسخة منه إلى أن  انخفاض قيمة صادرات القطاع خلال فبراير بنسبة 16% لتبلغ 20 مليون دولار في مقابل 24 مليون دولار خلال فبراير 2021، وكذلك في سبتمبر بنسبة 6% لتبلغ 23 مليون دولار في مقابل 24 مليون دولار.

 

واشار التقرير إلى استحواذ 5 دول على 67,4% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 29 مليون دولار في مقابل 29,4 مليون دولار بتراجع 1,4%.

 

وأوضح أن السعودية استحوذت على 34,9% من صادرات مصر من الأثاث ، بقيمة 15 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار بنمو 25%.

 

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للسودان بنسبة 60% خلال شهري يناير وفبراير 2022 لتبلغ 2 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الشهرين من 2021، ولسلطنة عمان بنسبة 50% لتبلغ 2 مليون دولار في مقابل 4 ملايين دولار.

 

وذكر أن  صادرات الأثاث المصري إلى فلسطين سجلت 3 ملايين دولار في مقابل 400 ألف دولار بنمو 650%، بينما تراجعت إلى الإمارات بنسبة 28,6% لتسجل 5 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار.

 

وتراجعت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 33,3% خلال أول شهرين من 2022، لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 50% لتسجل مليون دولار في مقابل مليوني دولار.

 

واستقرت صادرات الأثاث المصري لأمريكا عند مليون دولار، وإلى إيطاليا عند مليون دولار، بينما تراجعت لباقي الدول لنحو 10 ملايين دولار مقابل 12 مليون دولار بانخفاض 16,7%. 

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