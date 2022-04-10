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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على خطى الأجداد.. قصة أحفاد أم ناصر أقدم بائعي الكنافة بالفيوم.. فيديو

حفيد أم ناصر أثناء
حفيد أم ناصر أثناء تصنيعه الكنافة البلدى

عقب وفاة أم ناصر رحمة الله عليها والتى كانت من أقدم  وأعرق وأشهر صانعة للكنافة البلدى فى محافظة الفيوم،  بحى الفوال بمدينة الفيوم، والذى كان يشهد السرادق التى تصنع به الكنافة البلدى زحاما شديدا من الاهالى على الشراء، يقول مصطفى السيد محمد حفيد ام ناصر، ورثنا المهنة عن جدتى أم ناصر رحمة الله عليها أنا وأشقائى، وعقدنا العزم على مواصلة  تصنيع  الكنافة البلدى التى هى أساس الكنافة والنكهة الرائعة وده موسم سنوى نعمل خلال الشهر الكريم طوال ال 24 ساعة والكيلو ب 25 جنيها والجملة لها تخفيض ب 20 جنيها للكيلو.

 

أقوم برش الكنافة والعجين بالكوز على الفرن والثلاث رشات يزنوا أحيانا نصف كيلو، أما  الرشة الواحدة  ممكن تزن ربع كيلو وتعمل غربال.

أضاف مصطفى، نصنع الكنافة من الدقيق الأسترالى  ونصنع أيضا كنافة  ضفائر، وعجينة التصنيع تتكون من الدقيق والملح ونأخذ عجنة للكنافة الآلى وعجنة للبلدى.

وبالنسبة للفرق بين  الكنافة البلدى والآلى،  فالبلدى لها نكهة معينة فى الطعم ولها أيضا  زبونها، أما الكنافة الآلى فيقبل على  تناولها الأطفال والشباب  وفى النهاية  كلها كنافة.

 

وأضاف حفيد أم ناصر بأن صناعة الكنافة  التى ورثتها من جدتى ام ناصر هى الوظيفة التى أتعايش منها على لقمة العيش، خاصة أننى متزوج ومعى طفلتى  مكه 3 سنوات .

 

 

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الفيوم أم ناصر مسيرة جدتهم الكنافة

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