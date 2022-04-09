عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج اضطرابات المعدة بقائمة غذائية من المطبخ

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

تعد اضطرابات المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع بين جميع الأعمار وتزداد خلال شهر رمضان نتيجة ممارسة بعض السلوكيات غير الصحية.

هناك العشرات من الأسباب التي قد تجعلك تصاب بألم في البطن واضطرابات المعدة و معظم هذه  الأسباب ليست خطيرة وتزول الأعراض بسرعة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ healthline”  أن العلاجات الطبيعية كافية جدا لعلاج اضطرابات المعدة وآلام البطن.

منها العرقسوس والكركم.. خلطات تقصى على حموضة المعدة

أبرزها الأناناس.. اطعمة تعالج عسر الهضم والغازات

الزنجبيل
لجأ الناس منذ العصور القديمة إلى الزنجبيل كعلاج لكل شيء من الألم إلى الغثيان وأظهرت أن الزنجبيل يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للغاية لبعض أنواع اضطرابات المعدة.

يتوفر الزنجبيل كمضاد طبيعي للالتهابات في العديد من الأشكال ، وكلها يمكن أن تساعد ومن السهل تناول الزنجبيل والمكملات الغذائية ، بينما يفضل الآخرون الزنجبيل في شكل مشروب وجرب مشروب الزنجبيل الطبيعي بالكامل أو اقطع بعض جذر الزنجبيل الطازج وصنع الشاي .

شاي البابونج
يمكن لفنجان لطيف من شاي البابونج أن يساعد في تخفيف آلام اضطراب المعدة عن طريق العمل كمضاد للالتهابات وتساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات على استرخاء عضلات المعدة ، مما يقلل من آلام التشنجات والتشنجات.

 حمية BRAT
يعرف كل أب وأم لطفل صغير عن حمية الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص (BRAT) لتهدئة اضطراب المعدة ويمكن أن يساعد في الغثيان أو الإسهال.

يحتوي BRAT على أطعمة منخفضة الألياف وعالية الارتباط كما لا تحتوي أي من هذه الأطعمة على ملح أو بهارات ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض. 

هذا النظام الغذائي اللطيف يمكنك اللجوء إليه عندما تشعر بالمرض ولكن لا يزال عليك تناول شيء ما وجرب الإفراط في طهي الخبز المحمص ولكن لا تتركه يحترق حيث يُعتقد أن الخبز المتفحم يقلل الغثيان.

النعناع
يستخدم النعناع ، منذ قديم الأزل، كعلاج مفيد للغثيان واضطرابات المعدة لأن المنثول الموجود في أوراقه هو مسكن طبيعي أو مسكن للألم.

تناول شاي النعناع أو استنشاق مستخلص النعناع أو مص حلوى النعناع أو مضغ الأوراق نفسها
هذا يجب أن يمنع آلام المعدة ويخفف من الشعور بالغثيان.

خل التفاح
إذا كنت تستطيع تحمله، فحاول تناول هذا المؤن الحمضي بواسطة ملعقة كبيرة لتحييد اضطراب المعدة.

 اخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب ماء وملعقة صغيرة من العسل ، واشربها ببطء، وقد تساعد الأحماض الموجودة في خل التفاح في تقليل هضم النشا ، مما يسمح للنشا بالوصول إلى الأمعاء والحفاظ على صحة البكتيريا في الأمعاء


وسادة تدفئة
قد تجد وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن مهدئة عندما تشعر بالغثيان واضطرابات المعدة، لذا احتضنها كبطانية كهربائية وخذي الأمر ببساطة حتى تختفي الأعراض.

سيشتتك الدفء على معدتك عن أي تقلصات أو ألم ، ويمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء عضلاتك وتقليل الام والغثيان ، لا تتركه لوقت طويل حيث يمكن أن تتلف بشرتك من الإفراط في الاستخدام.

اضطرابات المعدة علاج اضطرابات المعدة المكملات الغذائية النظام الغذائي شاي البابونج health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

استقالة نائب رئيس نادي الزمالك بعد أزمة الميداليات

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الأرصاد تحذر من إنخفاض في درجات الحرارة وتحدد موعد إرتداء الملابس الصيفية

مقتول في حفرة خلف منزله.. تفاصيل العثور على جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

البطانة ستار في إطلالة مثيرة..هل تحرش رامز جلال لفظيًا بـ رانيا يوسف؟

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

موضوعات متعلقة

طريقة استخدام الشاى الأخضر لتطويل الرموش

طنين الأذن قد يكون علامة على مرض خطير

طريقة عمل سلطة خيار بالحمص وصوص البيستو

مش بس البرد .. اضطراب الأكل و6 مسببات تصيبك بـ الغثيان

طريقة عمل طاجن الصويري المغربي باللحم والخضار

مقاومة الشيخوخة وتخفيف آلام المفاصل.. 8 فوائد صحية لـ مكملات الكولاجين

بعد اقتحام الملايين بيوت الإسكندرية.. علاجات منزلية للدغة النمل الأبيض

لعزومات رمضان.. طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل

ترشيحاتنا

بث مباشر صلاة التراويح من الجامع الأزهر

الخارجية الأمريكية : نؤيد العملية الدستورية وحكم القانون في باكستان

المرصد السوري: الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقعا للحرس الثوري وحزب الله

مصرع عامل سقطت عليه حاوية بضائع في ميناء الدخيلة بالإسكندرية

إنشالله ولادي ينبسطوا.. رد عبد الله السدحان بعد اكتشاف مقلب رامز ..شاهد

صابرين: أي شيء يستر المرأة شرف وليس الحجاب فقط| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

اﻟﻤﺰﻳﺪ