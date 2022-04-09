علاج اضطرابات المعدة بقائمة غذائية من المطبخ

تعد اضطرابات المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع بين جميع الأعمار وتزداد خلال شهر رمضان نتيجة ممارسة بعض السلوكيات غير الصحية.

هناك العشرات من الأسباب التي قد تجعلك تصاب بألم في البطن واضطرابات المعدة و معظم هذه الأسباب ليست خطيرة وتزول الأعراض بسرعة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ healthline” أن العلاجات الطبيعية كافية جدا لعلاج اضطرابات المعدة وآلام البطن.

الزنجبيل

لجأ الناس منذ العصور القديمة إلى الزنجبيل كعلاج لكل شيء من الألم إلى الغثيان وأظهرت أن الزنجبيل يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للغاية لبعض أنواع اضطرابات المعدة.

يتوفر الزنجبيل كمضاد طبيعي للالتهابات في العديد من الأشكال ، وكلها يمكن أن تساعد ومن السهل تناول الزنجبيل والمكملات الغذائية ، بينما يفضل الآخرون الزنجبيل في شكل مشروب وجرب مشروب الزنجبيل الطبيعي بالكامل أو اقطع بعض جذر الزنجبيل الطازج وصنع الشاي .

شاي البابونج

يمكن لفنجان لطيف من شاي البابونج أن يساعد في تخفيف آلام اضطراب المعدة عن طريق العمل كمضاد للالتهابات وتساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات على استرخاء عضلات المعدة ، مما يقلل من آلام التشنجات والتشنجات.

حمية BRAT

يعرف كل أب وأم لطفل صغير عن حمية الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص (BRAT) لتهدئة اضطراب المعدة ويمكن أن يساعد في الغثيان أو الإسهال.

يحتوي BRAT على أطعمة منخفضة الألياف وعالية الارتباط كما لا تحتوي أي من هذه الأطعمة على ملح أو بهارات ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

هذا النظام الغذائي اللطيف يمكنك اللجوء إليه عندما تشعر بالمرض ولكن لا يزال عليك تناول شيء ما وجرب الإفراط في طهي الخبز المحمص ولكن لا تتركه يحترق حيث يُعتقد أن الخبز المتفحم يقلل الغثيان.

النعناع

يستخدم النعناع ، منذ قديم الأزل، كعلاج مفيد للغثيان واضطرابات المعدة لأن المنثول الموجود في أوراقه هو مسكن طبيعي أو مسكن للألم.

تناول شاي النعناع أو استنشاق مستخلص النعناع أو مص حلوى النعناع أو مضغ الأوراق نفسها

هذا يجب أن يمنع آلام المعدة ويخفف من الشعور بالغثيان.

خل التفاح

إذا كنت تستطيع تحمله، فحاول تناول هذا المؤن الحمضي بواسطة ملعقة كبيرة لتحييد اضطراب المعدة.

اخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب ماء وملعقة صغيرة من العسل ، واشربها ببطء، وقد تساعد الأحماض الموجودة في خل التفاح في تقليل هضم النشا ، مما يسمح للنشا بالوصول إلى الأمعاء والحفاظ على صحة البكتيريا في الأمعاء



وسادة تدفئة

قد تجد وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن مهدئة عندما تشعر بالغثيان واضطرابات المعدة، لذا احتضنها كبطانية كهربائية وخذي الأمر ببساطة حتى تختفي الأعراض.

سيشتتك الدفء على معدتك عن أي تقلصات أو ألم ، ويمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء عضلاتك وتقليل الام والغثيان ، لا تتركه لوقت طويل حيث يمكن أن تتلف بشرتك من الإفراط في الاستخدام.