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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تقترض من البنوك 24 مليار جنيه.. اعرف السبب

وزارة المالية
وزارة المالية

تبيع الحكومة  أذون الخزانة هذا الأسبوع بمقدار 13 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بغرض دعم وتمويل الخزانة العامة للدولة.
وتستهدف الوزارة طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما؛ بقيمة إجمالية تبلغ 24مليار جنيه.
وبحسب ما أعلنه تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن عمليات طرح أذون الخزانة بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عن طريق البنوك والمؤسسات المالية.


قال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ 14 مليار جنيه و أجل273 يوما بـ10 مليارات جنيه.

وخلال الأسبوع الجاري تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة المالية في الاقتراض بأدوات الدين العام من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 43 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد43.25 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

ومع طرح أجلي خزانة بـ 24 مليار جنيه اليوم الأحد، يتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 19 مليار جنيه، خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري

 

اقتراض في 3 أشهر


وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وزارة المالية أذون خزانة الفجوة التمويلية اخبار مصر الموازنة العانة Finnace Real Estate

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