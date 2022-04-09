مصر تدعو وزراء المالية العرب لتبنى استراتيجية تحوط ضد الصدمات الاقتصادية.. ونواب: الظروف العالمية أصبحت مواتية لتحقيق حلم الوحدة .. والتكامل حل واقعي لسرعة التعافي من الصدمات

برلماني: تبادل التجارب بين بلادنا العربية بمجال السياسات المالية ضروري للتعافي من الصدمات

برلماني: التكامل الاقتصادي العربي مسألة ملحة لصون الأمن القومي

أستاذ اقتصاد: الظروف العالمية أصبحت مواتية لتحقيق الوحدة العربية الاقتصادية والتكامل

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.



وأضاف معيط: وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية.



وأشار إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.



أكد الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافى من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد نواب البرلمان على أن الجو العام أصبح مواتي لتحقيق الوحدة العربية الاقتصادية والتكامل ، وهذا الحلم كنا نسعى في تحقيقه منذ القدم، مشيرين الى أن الصدمات العالمية تتطلب من الجميع التحوط وأخذ الاستعدادات اللازمة من اجل صون الأمن القومي العربي.



وفي هذا الاطار قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، دعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، خطوة هامة تضمن ضرورة التعامل المرن مع الازمات الاقتصادية العالمية ، خاصة بعد خرب روسيا وأوكرانيا.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن العمل على زيادة التكامل العربي في كافة القطاعات خطوة مقدرة من اجل مجابهة التحديات العالمية التي تسيطر تداعياتها على اقتصاديات الدول في العالم.



وتابع عضو مجلس الشيوخ على أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وايضا تداعيات جائحة كورونا اعقبها نقص في سلاسل التوريد والامداد ، مما أدى الى ارتفاع الأسعار وهذا الامر يتطلب أن يكون هناك تبادل للتجارب بين بلادنا العربية بمجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من هذه الصدمات.

وقال النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب، ان إشكالية التكامل الاقتصادي العربي أصبحت مسالة ملحة، وذلك لما يمثله من وسيلة هامة تعمل على زيادة الدخل وفرص العمل، وأيضا توسيع نطاق الاستثمار، ناهيك عن تحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً.



جاء ذلك خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" مشيرا الى أن دعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، يأتي في ظل الازمات العالمية وما تشهده أوربا من صدمات كان لها تأثير قوي وملموس على اقتصاديات الدول العالمية القوية.

وتابع عوارة أن الانهيار المالي الذي يعاني منه العالم بسبب الصراعات الخارجية، من الممكن ان يمتد أثرها، وبالتالي ما أحوجنا الى ترتيب البيت الاقتصادي العربي مرة أخرى، وزيادة الاعتمادات البينية بينهم والاستثمارات .



ورحب عضو البرلمان بكافة الاستمارات العربية التي يتم ضخها في مصر، والتي تزايدت الفترات الأخيرة، منوها انه يجب ان يكون لها الأولوية وتشجيعها بشكل أكبر.



واختتم :" التكامل الاقتصادي يعد أحد أهم الاستراتيجيات المعاصرة التى تنتهجها الدول، ودوره كبير في صون الأمن القومي العربي".

علق الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، القيادي بحزب مصر الحديثة، على دعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، منوها ان هذه الدعوة تهدف الى تنسيق السياسات التنموية للدول العربية بمعنى العمل على زيادة التجارة والتشارك بينهم بما يضمن تنسيق الرؤى والسياسات لمجابهة هذه الأزمات العالمية.



وتابع العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أننا في صدد العمل على ترسيخ التكامل العربي الاقتصادي ، مضيفا:" الظروف العالمية الان أصبحت مواتية لتهيئة بيئة خصبة لتحقيق الوحدة العربية الاقتصادية".

واستطرد أستاذ الاقتصاد الدولي، القيادي بحزب مصر الحديثة مشيرا الى زيادة الاستثمارات العربية منها السعودية والاماراتية والقطرية الفترة الأخيرة في مصر، حيث ان الامارات قامت بشراء أسهم في البورصة المصرية الفترة الاخيرة وسيكون لها دور على انعاش القطاع بشكل مميز.



واضاف الدكتور كريم العمدة، أنه ينبغي العمل الان على تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام، املا في تحقيق التكامل المنشود بين الاشقاء العرب الذين يربطهم تاريخ راسخ .