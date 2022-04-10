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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 إبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الابراج
الابراج

لا يزال القمر يتنقل في برج السرطان مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحمل ولا تزال الاجواء جيدة جدا لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت  يبقى على مواليد الاسد الميزان والجدي الانتباه من الافخاخ والابتعاد عن التوتر والمزاجية..

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز يحمل اليك أحلاما كثيرة وشغفا نحو السفر حيث تلاقي الازدهار وتعرف نجاحا في كافة المجالات ما يجعلك تعيش أوقاتا مميزة ناجحة ورابحة مليئة بالشغف والانفعالات الحلوة والمشاعر الرقيقة بحيث يقدم لك الحظوظ الذهبية للتقدم والانطلاق في مشاريع مهنية جديدة ومثمرة وإكمال المسيرة وحلّ القضايا الطارئة فلديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات بأعصاب باردة وأسلوب منطقي.

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نشرة المرأة: سحورك عندنا.. حظك اليوم.. ما هو الإجهاض الفائت وأسبابه

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 5-4- 2022.. اكتشف ما يخبئه برجك

مواليد اليوم  الاحد 10 نيسان ابريل من برج الحمل
 

يستمتع رجل برج الحمل بالتعرف على الشخصيات الجديدة، وخوض المناقشات المثيرة معهم. هو صادق بعض الشيء، وفي بعض الأحيان يكون صارما ومتسلطا أو ديكتاتوريا. فلا تقومي بسؤاله عن شيء إلا إن كنت مستعدة لسماع رده اللاذع.

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