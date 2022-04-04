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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 5-4- 2022.. اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 5-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندى 

الحمل


من21/3 إلى 20/4
 

عليك أن تنظم كل ما يتعلق بأعمالك وأموالك  وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك مع من حولك.
 

 الثور


من 21/4 إلى 21/5
 رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقوم بواجبك بكامل لياقتك، فقط لا تعلن خططك.


الجوزاء


من 22/5 إلى 21/6
 

 الوضع الفلكي يمنحك رغبة في الانعزال ةقد  تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك.
 

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 السرطان


من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: رغم الضغوط.. تناغم القمر مع المشتري يدعمك اليوم، وكل شيء يمضي بسلاسة في حياتك العملية.
 

 الأسد
 

من 23/7 إلى 22/8
 

يجب أن تتمهل اليوم في حركتك وأن تتجنب المخاطر والانفعال فعليك بمراجعة نفسك.
 

 العذراء
 

من 23/8 إلى 22/9
 رغم الضغوط اليوم مناسب لتنمية معلوماتك أو تميل للقيام برحلة أو سفر أو تخطط لذلك ورغم التشوش.. يعدك القمر اليوم بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.
 

 الميزان


من 23/9 إلى 22/10
 

اليوم قد تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية 
 

 العقرب


من 23/10 إلى 22/11
 

 إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك ويجب أن تتجنب العصبية .
 

 القوس
 

من 23/11 إلى 21/12
 

حاول تغير العادات الغير صحية تدريجيا ويساعد كل من  فينوس وعطارد  في التحكم في  حياتك الشخصية والاجتماعية بحكمة ونضج.
 

 الجدي
 

القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك  و رغم الضغوط فقد تستطيع  الوصول إلى ما تريد   وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.
 

 الدلو


من 21/1 إلى 19/2
 

 تجنب المواضيع الشائكة كي لاتنزلق في دائرة مفرغة ف قد تدفعك الأفلاك للتسرع وعليك أن تحافظ على الكتمان وعلى هدوء أعصابك وتماسكك إذا تعطلت بعض الأمور
 

الحوت
 

من 20/2 إلى 20/3
 

اليوم فرصتك لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة كما أن  تناغم القمر مع المشتري يساعدك اليوم أن تلعب دورك بكل جدارة وتقوم بواجبك نحو الأخوة والأهل والأحباب.

الحمل الثور الجوزاء السرطان الاسد توقعات الابراج Community

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