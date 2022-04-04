حظك اليوم وتوقعات الإثنين 5-4- 2022.. اكتشف ما يخبئه برجك

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 5-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندى

الحمل



من21/3 إلى 20/4



عليك أن تنظم كل ما يتعلق بأعمالك وأموالك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك مع من حولك.



الثور



من 21/4 إلى 21/5

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقوم بواجبك بكامل لياقتك، فقط لا تعلن خططك.



الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6



الوضع الفلكي يمنحك رغبة في الانعزال ةقد تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك.



السرطان



من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: رغم الضغوط.. تناغم القمر مع المشتري يدعمك اليوم، وكل شيء يمضي بسلاسة في حياتك العملية.



الأسد



من 23/7 إلى 22/8



يجب أن تتمهل اليوم في حركتك وأن تتجنب المخاطر والانفعال فعليك بمراجعة نفسك.



العذراء



من 23/8 إلى 22/9

رغم الضغوط اليوم مناسب لتنمية معلوماتك أو تميل للقيام برحلة أو سفر أو تخطط لذلك ورغم التشوش.. يعدك القمر اليوم بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.



الميزان



من 23/9 إلى 22/10



اليوم قد تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية



العقرب



من 23/10 إلى 22/11



إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك ويجب أن تتجنب العصبية .



القوس



من 23/11 إلى 21/12



حاول تغير العادات الغير صحية تدريجيا ويساعد كل من فينوس وعطارد في التحكم في حياتك الشخصية والاجتماعية بحكمة ونضج.



الجدي



القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك و رغم الضغوط فقد تستطيع الوصول إلى ما تريد وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.



الدلو



من 21/1 إلى 19/2



تجنب المواضيع الشائكة كي لاتنزلق في دائرة مفرغة ف قد تدفعك الأفلاك للتسرع وعليك أن تحافظ على الكتمان وعلى هدوء أعصابك وتماسكك إذا تعطلت بعض الأمور



الحوت



من 20/2 إلى 20/3



اليوم فرصتك لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة كما أن تناغم القمر مع المشتري يساعدك اليوم أن تلعب دورك بكل جدارة وتقوم بواجبك نحو الأخوة والأهل والأحباب.