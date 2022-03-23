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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صفات مواليد برج الحمل .. وأبرز 6 مميزات في شخصيتهم

برج الحمل
برج الحمل

يحتفل مواليد برج الحمل بأعياد ميلادهم من 20 مارس حتى 21 إبريل، وحسب توقعات الخبراء أنهم من أفضل ما يمكن أن تكون معه من الشخصيات.

صفات برج الحمل 

قال خبراء الأبراج وفقا لموقع timesofindia، إن مواليد برج الحمل لا يعرف الخوف ولديهم قوة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات، كما إنهم يتمتعون بالكفاءة العالية ويلتزمون بالتزاماتهم.

مواليد برج الحمل أيضًا يحبون التجارب الجديدة ومتحمسون جدًا لكل شيء، إنهم متحمسون لكل شيء، بدءًا من علاقتهم إلى طموحاتهم. 

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يحمل برج الحمل نهجًا إيجابيًا للغاية تجاه كل شيء، ويعكسون الطاقة والثقة في كل ما يفعلونه، ويظلون واثقين جدًا بشأن قراراتهم وماذا يفعلون. 

ومن أفضل سمات برج الحمل أنها صادقة جدًا بطبيعتها، اختاروا أن يكونوا منطقيين بدلاً من نسج كلماتهم في أكاذيب ، حيث طاقة برج الحمل تستحق البحث عنها.

مميزات مواليد برج الحمل

1- طموح جدا.

2- الصدق أهم ما يميزهم.

3- أشخاص حازمة.

4- شجعان ولا يخافون من أي شيء.

5- لديهم الكثير من المهارات الإبداعية.

6- يُعرف برج الحمل بكونه منظمًا جيدًا إنهم متفائلون للغاية بشأن كل شيء.
 

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