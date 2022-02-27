حظك ورسالة التاروت لك اليوم .. يوم إيجابي لمواليد برج الحمل

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح رسالة التاروت اليوم.

#الحمل



على الصعيد المهني: إحذر من الأشخاص الذين يحاولون إقناعك بالدخول في مشروع أو خطوة غير مضمونة.

على الصعيد العاطفي: يوم إيجابي تقضيه مع الحبيب.

#رددياهادي_

#الثور



على الصعيد المهني: تجنّب اليوم جاهداً خلق أي أعداء في محيط عملك.

على الصعيد العاطفي: تسمع اليوم كلام العتاب من الحبيب حول بعض المواضيع السابقة والعالقة.

#ردديالطيف_

#الجوزاء



على الصعيد المهني: يوم ممتاز تنهي خلاله أعمالك المستعجلة.

على الصعيد العاطفي: إحذر من أحد المقرّبين فهو يتدخّل كثيراً في علاقتك وقد يسبّب لك المشاكل مع من تحب.

#ردديامعين_

#السرطان



على الصعيد المهني: إيّاك أن تقدم على أي خطوة اليوم قبل أن تدرس الوضع جيداً.

على الصعيد العاطفي: تحزن بسبب إنشغال الحبيب عنك ولكنك دائماً على باله.

#ردديامسهل_

#الأسد



على الصعيد المهني: حاول أن تكون أكثر قدرة على الإقناع بأفكارك لأنه وقت جذري بالنسبة لك.

على الصعيد العاطفي: كفاك تنازلات وتضحية من طرف واحد وكن قوياً.

#رددياقادر_

#العذراء



على الصعيد المهني: حاول أن تعتاد على التغيّرات التي حدثت في محيط عملك فالتذمّر لن يحل أي مشكلة.

على الصعيد العاطفي: تمسّك بقناعاتك ولا تتنازل عنها لأي كان.



#الميزان



على الصعيد المهني: تعاني من جو العمل الضاغط في الصباح ولكن الظهيرة تكون الأجواء أكثر هدوءاً.

على الصعيد العاطفي: لا تيأس فالحب الحقيقي قادم.



#العقرب



على الصعيد المهني: تشعر اليوم بتناقض وكثرة الإحتمالات لكن أقرب إلى المساء تصفو الأجواء.

على الصعيد العاطفي: لا تخشى من إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك.



#القوس



على الصعيد المهني: يحدث شجار أو سوء تفاهم خفيف في العمل وتكون فيه بقلب الحدث.

على الصعيد العاطفي: لا تسمح للآخرين بالتأثير على علاقتك



#الجدي

على الصعيد المهني: حاول أن تكون أكثر تعاوناً مع زملاء عملك وتقدّم لهم العون الذي يحتاجونه فقد تحتاجهم لاحقاً.

على الصعيد العاطفي: يوم مميز تقضيه مع الحبيب.



#الدلو

على الصعيد المهني: تنجح اليوم في إتمام مهمة بغاية الصعوبة أوكلت إليك.

على الصعيد العاطفي: تتصرّف بطريقة فظّة مع الحبيب فإنتبه أكثر إلى ردّات فعلك.



#الحوت

على الصعيد المهني: تحدث أمور مفاجئة تتطلّب منك أن تتّخذ قرارات سريعة.

على الصعيد العاطفي: تحاول أن تحسّن علاقتك بالحبيب بعد فترة من التأزّم بالعلاقة.