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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك ورسالة التاروت لك اليوم .. يوم إيجابي لمواليد برج الحمل

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح رسالة التاروت اليوم. 

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 23-2- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

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نشرة المرأة: أعراض سرطان الثدي عند المراهقين.. حظك اليوم ورسالة التاروت

#الحمل


على الصعيد المهني: إحذر من الأشخاص الذين يحاولون إقناعك بالدخول في مشروع أو خطوة غير مضمونة.
على الصعيد العاطفي: يوم إيجابي تقضيه مع الحبيب.
        #رددياهادي_

#الثور


على الصعيد المهني: تجنّب اليوم جاهداً خلق أي أعداء في محيط عملك.
على الصعيد العاطفي: تسمع اليوم كلام العتاب من الحبيب حول بعض المواضيع السابقة والعالقة.
            #ردديالطيف_

#الجوزاء


على الصعيد المهني: يوم ممتاز تنهي خلاله أعمالك المستعجلة.
على الصعيد العاطفي: إحذر من أحد المقرّبين فهو يتدخّل كثيراً في علاقتك وقد يسبّب لك المشاكل مع من تحب.
             #ردديامعين_

#السرطان


على الصعيد المهني: إيّاك أن تقدم على أي خطوة اليوم قبل أن تدرس الوضع جيداً.
على الصعيد العاطفي: تحزن بسبب إنشغال الحبيب عنك ولكنك دائماً على باله.
             #ردديامسهل_

#الأسد


على الصعيد المهني: حاول أن تكون أكثر قدرة على الإقناع بأفكارك لأنه وقت جذري بالنسبة لك.
على الصعيد العاطفي: كفاك تنازلات وتضحية من طرف واحد وكن قوياً.
           #رددياقادر_

#العذراء


على الصعيد المهني: حاول أن تعتاد على التغيّرات التي حدثت في محيط عملك فالتذمّر لن يحل أي مشكلة.
على الصعيد العاطفي: تمسّك بقناعاتك ولا تتنازل عنها لأي كان.
 

#الميزان


على الصعيد المهني: تعاني من جو العمل الضاغط في الصباح ولكن الظهيرة تكون الأجواء أكثر هدوءاً.
على الصعيد العاطفي: لا تيأس فالحب الحقيقي قادم.
 

#العقرب


على الصعيد المهني: تشعر اليوم بتناقض وكثرة الإحتمالات لكن أقرب إلى المساء تصفو الأجواء.
على الصعيد العاطفي: لا تخشى من إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك.
 

#القوس


على الصعيد المهني: يحدث شجار أو سوء تفاهم خفيف في العمل وتكون فيه بقلب الحدث.
على الصعيد العاطفي: لا تسمح للآخرين بالتأثير على علاقتك
 

#الجدي
على الصعيد المهني: حاول أن تكون أكثر تعاوناً مع زملاء عملك وتقدّم لهم العون الذي يحتاجونه فقد تحتاجهم لاحقاً.
على الصعيد العاطفي: يوم مميز تقضيه مع الحبيب.
 

#الدلو
على الصعيد المهني: تنجح اليوم في إتمام مهمة بغاية الصعوبة أوكلت إليك.
على الصعيد العاطفي: تتصرّف بطريقة فظّة مع الحبيب فإنتبه أكثر إلى ردّات فعلك.
 

#الحوت
على الصعيد المهني: تحدث أمور مفاجئة تتطلّب منك أن تتّخذ قرارات سريعة.
على الصعيد العاطفي: تحاول أن تحسّن علاقتك بالحبيب بعد فترة من التأزّم بالعلاقة.

السرطان العقرب حوت الثور الصعيد المهني ميزان لسرطان العون لحمل

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