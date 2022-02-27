حظك ورسالة التاروت لك اليوم .. يوم إيجابي لمواليد برج الحمل

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح رسالة التاروت اليوم.
#الحمل
على الصعيد المهني: إحذر من الأشخاص الذين يحاولون إقناعك بالدخول في مشروع أو خطوة غير مضمونة.
على الصعيد العاطفي: يوم إيجابي تقضيه مع الحبيب.
#رددياهادي_
#الثور
على الصعيد المهني: تجنّب اليوم جاهداً خلق أي أعداء في محيط عملك.
على الصعيد العاطفي: تسمع اليوم كلام العتاب من الحبيب حول بعض المواضيع السابقة والعالقة.
#ردديالطيف_
#الجوزاء
على الصعيد المهني: يوم ممتاز تنهي خلاله أعمالك المستعجلة.
على الصعيد العاطفي: إحذر من أحد المقرّبين فهو يتدخّل كثيراً في علاقتك وقد يسبّب لك المشاكل مع من تحب.
#ردديامعين_
#السرطان
على الصعيد المهني: إيّاك أن تقدم على أي خطوة اليوم قبل أن تدرس الوضع جيداً.
على الصعيد العاطفي: تحزن بسبب إنشغال الحبيب عنك ولكنك دائماً على باله.
#ردديامسهل_
#الأسد
على الصعيد المهني: حاول أن تكون أكثر قدرة على الإقناع بأفكارك لأنه وقت جذري بالنسبة لك.
على الصعيد العاطفي: كفاك تنازلات وتضحية من طرف واحد وكن قوياً.
#رددياقادر_
#العذراء
على الصعيد المهني: حاول أن تعتاد على التغيّرات التي حدثت في محيط عملك فالتذمّر لن يحل أي مشكلة.
على الصعيد العاطفي: تمسّك بقناعاتك ولا تتنازل عنها لأي كان.
#الميزان
على الصعيد المهني: تعاني من جو العمل الضاغط في الصباح ولكن الظهيرة تكون الأجواء أكثر هدوءاً.
على الصعيد العاطفي: لا تيأس فالحب الحقيقي قادم.
#العقرب
على الصعيد المهني: تشعر اليوم بتناقض وكثرة الإحتمالات لكن أقرب إلى المساء تصفو الأجواء.
على الصعيد العاطفي: لا تخشى من إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك.
#القوس
على الصعيد المهني: يحدث شجار أو سوء تفاهم خفيف في العمل وتكون فيه بقلب الحدث.
على الصعيد العاطفي: لا تسمح للآخرين بالتأثير على علاقتك
#الجدي
على الصعيد المهني: حاول أن تكون أكثر تعاوناً مع زملاء عملك وتقدّم لهم العون الذي يحتاجونه فقد تحتاجهم لاحقاً.
على الصعيد العاطفي: يوم مميز تقضيه مع الحبيب.
#الدلو
على الصعيد المهني: تنجح اليوم في إتمام مهمة بغاية الصعوبة أوكلت إليك.
على الصعيد العاطفي: تتصرّف بطريقة فظّة مع الحبيب فإنتبه أكثر إلى ردّات فعلك.
#الحوت
على الصعيد المهني: تحدث أمور مفاجئة تتطلّب منك أن تتّخذ قرارات سريعة.
على الصعيد العاطفي: تحاول أن تحسّن علاقتك بالحبيب بعد فترة من التأزّم بالعلاقة.