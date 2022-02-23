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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 23-2- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الإربعاء الموافق 23-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 14-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):
 

 سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. يمكن لسلوك حبيبتك أن يجعلك تشعر بأنك مميز. تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات. اليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة و بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل. يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. 

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

سيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليك جيدًا

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 

ننصحك اليوم بالابتعاد عن المناقشات و من الناحية المالية ، من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك.

 

 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

بالحديث عن العمل ، فإن الحالة المزاجية لرئيسك في العمل في المكتب لن تكون جيدة اليوم. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بعدم الإهمال تجاه العمل.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 يحتاج رجال الأعمال إلى تجنب السفر غير الضروري. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. يمكن أن يكون هناك تحسن في صحة الأب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 إذا اتخذت قراراتك المالية بعناية ، فحينئذٍ ستنتهي جميع مشاكلك قريبًا. لن تكون مسألة الصحة جيدة اليوم. قد تشعر بالضعف

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

ستكون الأمور طبيعية في حياتك الشخصية. لا تكن مهملاً بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بسلامتهم. سيكون اليوم يومًا جيدًا من الناحية الاقتصادية. يمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

تجنب تكرار نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا. يُنصح رجال الأعمال بالحفاظ على مستنداتهم المهمة آمنة

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 تحتاج أيضًا إلى قضاء بعض الوقت لأحبائك ، خاصة في هذا الوقت يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للأطفال

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد

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