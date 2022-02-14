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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 14-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الإثنين الموافق 14-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

 

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):
 
إنك كنت ستواجه عقبات في بداية أي عمل جديد ، فيمكنك الحصول على مساعدة من بعض الأشخاص ذوي الخبرة ويمكن حل مشكلتك

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 يُنصح بالتخطيط للتمويل بحكمة شديدة و يمكن تحسين حالتك المالية ستتم إزالة همومك الكبيرة بسبب استلام الأموال المتوقفة

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

  
ينصح رجال الأعمال بتجنب أي تغييرات. إذا كنت تعمل في شراكة ، فأنت بعيد عن النقاش ، وإلا فقد تكون هناك خسارة مالية كبيرة. 

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 

سيكون هذا الأسبوع مليئًا بالتقلبات الصحية بالنسبة لك. إذا كانت هناك مشكلة صغيرة ، فلا تتجاهلها يمكنك التخلص من أي مرض قديم خلال هذه الفترة و  ينصح أولئك الذين يعانون من أمراض القلب بتوخي أقصى درجات الحذر. 
 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 


من المرجح أن تظل الظروف طبيعية في حياتك الشخصية. تجنب تجاهل المسؤوليات المنزلية. تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بسعادة أحبائك. 

 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 


خلال هذا الوقت ، يمكن أيضًا ملاحظة بعض التغييرات في سلوك زوجتك. حاول تفادى الخلافات بينكما كما ستكون حالتك المالية جيدة.

 

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 

هذا الأسبوع قد تؤثر أفكارك الإبداعية على الآخرين و سوف تشعر أنك أفضل بكثير. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 تحتاج إلى معالجة بعض القضايا الخطيرة. سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك على الصعيد المالي. لا داعي للقلق كثيرا بشأن المال. أيضًا ، قبل اتخاذ أي قرار مهم ، سيكون من الأفضل معرفة رأي زوجتك أيضًا.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

سيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لك. ستحصل على بعض الفرص الرائعة التي سيكون لها تأثير إيجابي على حياتك. ستحصل على نتائج جيدة على صعيد العمل.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

 من الممكن أن تحصل على ثمار عملك الشاق خلال هذا الوقت. لا تكن مهملاً تجاه الصحة ، وخاصة العناية بالطعام والشراب ، وإلا فقد تكون لديك مشاكل متعلقة بالمعدة.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 إذا كانت هناك أي مشكلة تتعلق بالمال ، فستنتهي مشكلتك خلال هذا الوقت.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد

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