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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 2-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع hindustantimes.

 

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 31-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 26-1- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

 

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل): 

يجب التعامل مع الحالة المزاجية للزوج أو أحد أفراد الأسرة بلباقة، من المهم أن تدرك عيوبك وتحاول تحسين نفسك، من المحتمل أن تتخذ خطوات لزيادة أرباحك، هذا هو الوقت المناسب لبدء شيء جديد على الصعيد المهني، من المحتمل أن تتمتع بصحة جيدة والحفاظ على لياقتك البدنية.

التركيز على الحب: قد تزعجك جهودك على الجبهة الرومانسية.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

من المرجح أن يجعلك توجيه شخص ما على الصعيد الأكاديمي في وضع جيد اجتماعيًا ، كما يمكنك أن تتوقع أن يتجاذب الأصدقاء من حولك اليوم، من المرجح أن تثير طرقك المكررة إعجاب شخص مهم. 

التركيز على الحب: لا يمكن استبعاد الحب من النظرة الأولى للموقف الرومانسي بالنسبة للبعض.

الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

ستتمكن من التعافي تمامًا من المرض، ستكون مساعدة شخص ما موضع ترحيب كبير على صعيد الأسرة، والحصول على ممتلكات جديدة أمر مطروح، من المحتمل أن تفكر في طرق أفضل للقيام بما تفعله بشكل أفضل، ستكمل جميع الأعمال المعلقة من خلال نهجك المركّز. 

التركيز على الحب: وفقًا لمزاجك ، من المحتمل ألا تكون هناك قيود على الجبهة الرومانسية ، لذا استمتع.

السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

قد يحتاج الزوج إلى دعم عاطفي ، لذلك يكون متاحًا له أو لها، كما ستتمكن من الالتزام بخطتك لسداد ما عليك دون تقصير ، فمن المحتمل أن يرد شخص ما بطريقة مناسبة على الدور الجيد الذي قدمته له أو لها.

التركيز على الحب: قد يتم تأجيل خططك للاستمتاع مع حبيبك.

الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

يسود الهدوء والسكينة على الجبهة الداخلية، قد يحاول شخص ما الاستفادة من طبيعتك الطيبة ، لذلك كن حذرًا، من المرجح أن يتحسن نمط حياتك مع زيادة الدخل، من المرجح أن تتحسن حالة أولئك الذين لا يشعرون بصحة جيدة لبعض الوقت. 

التركيز على الحب: من المرجح أن تتحسن حياة الحب من خلال جهودك الخاصة.

 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22- 1- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

من المحتمل أن تتعامل مع بعض القضايا العائلية بحزم ولكن بشكل عادل، ويمكنك أن تصبح شديد الحساسية تجاه ملاحظة غير مقصودة لملاحظة قريبة وعزيزة، قد تضطر إلى مشاركة عبء زميل في العمل لفترة مؤقتة، من المرجح أن يغتنم البعض فرصة جديدة لكسب المال. 

التركيز على الحب: كيوبيد يبتسم لمن يبحثون عن الحب.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

يبدو أن هذا وقت عصيب بالنسبة لك ، حيث قد يكون لديك الكثير من الأشياء بين يديك، سيكون الانضمام إلى صديق لاستعادة لياقته فكرة جيدة، ومن المتوقع القيام برحلة ترفيهية مع الأصدقاء ، ولكنها قد تضيع الكثير من الوقت، من المرجح أن يوسع بعض المهنيين أعمالهم إلى مدن أخرى.

التركيز على الحب: تظل حياة الحب مرضية من خلال الكثير من المشاركة والاهتمام.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

سيتم تنفيذ أفكارك على الجبهة الداخلية بسلاسة، كما سيكون قضاء الوقت في التسوق وقتًا جيدًا، والتعامل جيدًا مع معارفك، كما تأتي إليك فرص كسب المال..

التركيز على الحب: من الممكن جذب شخص أخر ، لذا توقع أن تهتز حياتك العاطفية.

القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

شراء سيارة جديدة أمر مطروح بالنسبة للبعض، ستهتم بالقرض المستحق عن طريق سداده في أسرع وقت ممكن، من المرجح أن ترتفع سمعتك على الصعيدين الشخصي والمهني، من المحتمل أن تحدث بعض التغييرات الإيجابية على صعيد العمل.

التركيز على الحب: قد تضطر إلى الاحتفاظ بالرومانسية بشكل هادئ .

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

من المحتمل أن تقضي وقتًا ممتعًا في رحلة طويلة، ستظل في مزاج متفائل طوال اليوم، من المرجح أن يلبي الزوج أو أحد أفراد الأسرة جميع احتياجاتك ويثبت أنه أحد دعائم القوة، مهنيًا ، ستكون قادرًا على التعامل مع أصعب المهام.

التركيز على الحب: الحب والحياة يحتاج إلى إعادة إحياء ، لذا أهتم أكثر بها.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير):

هناك فرصة خارجية للقاء اليوم بشخص سيساعدك، قد يكون للروحانيات أهمية خاصة بالنسبة لك وتجعلك أكثر تديناً، الحد من الإنفاق المهدر عن طريق قصر التسوق على الضروريات الأساسية، وقد يبدأ البعض بداية جديدة لاستعادة الصحة الكاملة. 

التركيز على الحب: الأفكار الرومانسية قد تشغل عقلك اليوم.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 قد تحتاج إلى إعادة عنصر المرح إلى حياتك، من المحتمل أن تأتيك بعض الفرص الجيدة، تظل الجبهة المالية مستقرة ولن تكون مساعدة شخص ما بالمال مشكلة، كما أن الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية لتحقيق الشكل المثالي لا يمكن استبعاده بالنسبة للبعض.

التركيز على الحب: هذا هو أفضل يوم للتعبير عن المشاعر تجاه شخص تحبه

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