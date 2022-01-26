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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 26-1- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 26-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

 برج الحمل 

 يُنصح الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في الشراكة بالحفاظ على علاقة جيدة مع شركائهم ، وإلا فإن الخلاف بينكما قد يتسبب في خسارة في العمل.

 

برج الثور 

 

 اليوم سيكون هناك خوف في العقل من شيء غير معروف. في مثل هذه الحالة ، يجب أن تتحدث إلى أقربائك. إذا كنت تفكر في أي تغيير يتعلق بالعمل في هذا الوقت ، فعليك أن تتخذ قراراتك بحذر شديد. ستكون أجواء منزلك جيدة. 

 

برج الجوزاء  

 بالحديث عن العمل ، سيكون اليوم مليئًا بالصعود والهبوط لرجال الأعمال. هناك احتمال ألا تحصل على النجاح اليوم ، ولكن بدلاً من الشعور بخيبة الأمل ، استمر في بذل قصارى جهدك بإيجابية كاملة.

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برج سرطان

 

سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل. إذا تعلمت شيئًا جديدًا ، فلا تدع هذه الفرصة تضيع عليك. يتم تحقيق مجموع الربح لرجال الأعمال. عملك يمكن أن يتحرك في اتجاه جديد. 

 

برج الأسد

 

 من الممكن أن تنتهي جميع مشاكلك قريبًا ومن ناحية أخرى ، يحتاج الموظفون إلى التخلي عن الكسل والتركيز على عملهم ، وخاصة محاولة إكمال المهام المعلقة. تجنب النميمة مع زملاء العمل. 

برج العذراء 

 إذا كنت طالبًا ، فأنت بحاجة في هذا الوقت إلى أن تأخذ دراستك على محمل الجد ، خاصة أن عدم حضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت ليس مفيدًا لك. سيكون جو المنزل مبهجًا.

برج القوس 

بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، إذا كنت تعاني من أمراض القلب ، فلا تكن مهملاً.

برج الجدى 

 إذا كنت رجل أعمال ، فعليك إعطاء الأولوية لاختيار عملائك. سوف تحصل على فائدة جيدة من هذا. سيكون الوضع في حياتك الشخصية طبيعيًا.

برج الدلو 

ننصحك بالتحكم في غضبك للحفاظ على هدوء منزلك. من المحتمل أن يكون اليوم مختلطًا من حيث المال

برج الحوت

 

اليوم سيكون يوما مختلطا على صعيد العمل. يحتاج الأشخاص الذين يتقاضون رواتب إلى اتباع نصيحة كبار المسؤولين في المكتب

 

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج سرطان

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