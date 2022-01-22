حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22- 1- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22 يناير 2022.





#الحمل



الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تتسم اليوم بالشجاعة والإيجابية

الصعيد المهنى

تتسم اليوم بالشجاعة والنشاط، الذى يجعلك تشعر بالتألق، والطاقة الإيجابية فى العمل.

الصعيد العاطفى

قد تشعر بالرغبة فى لفت انتباه الشريك لك، من خلال اتباع بعض الأفكار والخطط التى قد تأتى بنتائج سلبية، لذلك ينصحك الفلك بلفت انتباه الشريك بقوة وحكمتك الشخصية.

الصعيد الصحي

تحتاج للاهتمام بلياقتك البدنية من خلال ممارسة التمارين الرياضية وصعود السلالم بدلاً من المصاعد المتحركة، ما يحافظ على صحة عقلك وقلبك.

بضرورة تعزيز علاقتك مع أصدقائك ومساعدة الآخرين، لأن هذا يحسن من حالتك النفسية كثيرًا.



#الثور



الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ثقتك بنفسك دائمًا ما تنقلب للغرور



الصعيد المهنى

لا تحب أن يضيع مجهودك، فأنت لا تحب المماطلة أو التكاسل خصوصًا فى المواضيع التى تخص محيط العمل

الصعيد العاطفى

لا تحب تكرار الخطاء لهذا تكون حريصًا جدًا فى تعاملك مع الطرف الآخر حتى لا يصاب بالقلق تجاهك بسبب عصبيتك وعدم تحكمك فى انفعالاتك.

الصعيد الصحى

تكرة الشعور بالإرهاق فهذا فد يهز شعورك بالقوة، فإذا كنت مريضًا أو تشعر بالتعب لا تحب الاعتراف وقد تتحمل الكثير من الآلام حتى لا يعلم أحد بشعورك بالتعب.

قوتك وثقتك بنفسك قد تساعدك لتكون بمنصب رئيس أو قائد مجموعة، حياتك العاطفية تخلو من التوتر، لكن احرص على ألا تغضب مرة أخرى.



#الجوزاء



برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تحقق مكاسب مالية



الصعيد المهنى

تحتاج لاتخاذ بعض القرارات الإيجابية، ببعض أمور العمل، والتى تعود بمكاسب مالية فى المستقبل.

الصعيد العاطفى

تشعر بالانسجام وتقارب وجهات النظر مع الشريك اليوم، وقد تحدث بعض التغييرات المفاجئة والتطورات الجديدة في حياتكم، وقد يحتاج الشريك اليوم للتحدث معك عن بعض المشاكل التى يواجهها.

💠💠 الصعيد الصحى

تشعر بطاقة إيجابية وبتحسن فى صحتك الجسمانية وذلك يعود لاتباعك نظام غذائى صحى، الذى يجب أن تستمر عليه 💠 تعيش حياة بدون تعب أو توتر، كما تتميز بالمزيد من الطاقة الإيجابية والحيوية، وذلك يعود لحفاظ الشديد على صحتك البدنية.



#السرطان



برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تحقق الأهداف يقدم



الصعيد المهنى

حاول أن تضع أهدافك العملية بما يتوافق مع قدراتك ومؤهلاتك حتى لا تتعرض للصدمة أو خيبة الأمل إذا لم تستطع تحقيق هذه الأهداف.

الصعيد العاطفى

لا تجعل حب الامتلاك لديك يفسد علاقتك بمن حولك، ولا تتعامل بأنانية مطلقة فالعلاقات الاجتماعية ما هي إلا "أخذ وعطاء" .

الصعيد الصحى

اهتم بنفسك ووزنك علي نحو أكثر وحاول الاعتناء بصحتك، وممارسة الرياضة فهي خير وسيلة لاستمتاع بحياة صحية سليمة.

لك حياة مستقرة بعض الشيء، مما يسهل لك مهمة تحقيق الأهداف و العيش بسعادة خلال الفترة القادمة.



#الأسد



الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تحب أن يهتم بك شريك حياتك



الصعيد المهني

تحاول دائما أن تلتزم بمواعيد العمل لكن هذا بعيد كل البعد عن طباعك فأنت تأخذ وقتًا إضافيًا لتجهيز نفسك وترتيب يومك وتحب أن تقوم بكل شىء

الصعيد العاطفى

رغم أنك رومانسى وتحب أن يظهر الطرف الآخر اهتمامه بك، إلا أنك لا تحب أن تعبر عن مشاعرك وتتبع أسلوب البرود والتجاهل أحيانًا

الصعيد الصحى

تحب ممارسة الرياضة لكنك لا تستطيع أن تلتزم بسبب عدم انتظام مواعيدك، تحاول دائمًا الابتعاد عن التوتر والقلق لكن هذا عكس شخصيتك الحساسة التى تتأثر أحيانًا بأى شىء سلبى حولها

حياتك تسير بشكل جيد لكن حاول الابتعاد عن المشاعر والأفكار السلبية التى من الممكن أن تؤثر على مجهودك وحياتك.



#العذراء



برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج للشعور باهتمام من الحبيب



الصعيد المهنى

تحتاج لإرادة قوية لاتخاذ بعض القرارات المصيرية فى العمل، ما يتطلب منك بذل جهد وعمل اليوم للتألق فى العمل.

الصعيد العاطفى

تحتاج للشعور بالإهتمام والحب من الشريك، وبدون ذلك قد تفكر فى عدم الاستمرار فى العلاقة.

الصعيد الصحي:

تشعر بالحيوية والنشاط اليوم، وللحفاظ على ذلك يجب اتباع نظام غذائى صحى، ومواصلة الذهاب لصالات الألعاب الرياضية لمدة ثلاث مرات فى الأسبوع.

تشعر بتحسن سواء فى الحالة الصحية والنفسية، والعاطفية أيضًا، ما يجعلك تنظر بإيجابية تجاه بعض الأمور فى حياتك.



#الميزان



الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تحب أن تكون مسيطرًا على كل شىء من حولك



الصعيد المهنى

حبك للعمل واجتهادك يجعلك تركز على أهدافك وأولوياتك، لا تحب الانخراط فى المشاكل فى محيط عملك وتتجنب النزاعات بين زملاك.

الصعيد العاطفى

تحاول السيطرة على حياتك العاطفية بالتعبير عما بداخلك، تحب أن يعرف شريك حياتك بكل اهتماماتك وتفاصيل يومك طول الوقت، تصاب بالإحباط سريعًا إن شعرت أن الطرف الآخر لا يبادلك نفس الشعور.

الصعيد الصحى

نفسيًا تتأثر سريعًا بالأشياء السلبية التى حولك وتصاب دائمًا بالتوتر والإرهاق، تحاول، ممارسة الرياضة قد تساعدك على السيطرة على انفعالاتك جيدًا

حياتك العاطفية فى تحسن وتقدم عن الفترة الأخيرة، قد تصل لما تريد من نجاحات فى عملك إذا استمريت بنفس مستوى حماسك ومجهودك.



#العقرب



العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. بحاجة إلى الهدوء والاستقرار



الصعيد المهنى

يتمتع بذكاء عالٍ على إدارة الأمور وتحمل المسؤلية، كما أنه قادر على جذب الانتباه له فى بيئة العمل من خلال عمله، وجهده المبذول ما ينال إعجاب رئيسه فى العمل.

الصعيد العاطفى

يعانى هذه الفترة من اضطرابات عاطفية تجاه شريك الحياة، فأنت بحاجة إلى اللين وتفهم الأمور حتى لا تقع فى مشكلات بسبب سوء الفهم.

الصعيد الصحى

تعانى هذه الفترة من بعض الأمراض الموسمية الموجودة، بسبب سوء المناخ المحيط بك، فاستمر على تناول الأعشاب الطبيعية حتى تكون قادرًا على تخطى هذه الفترة دون مشكلات جديدة.

فترة من التوترات هذه الفترة بسبب وجود بعض الأعمال المتراكمة، فأنت بحاجة إلى التخطيط والتنظيم المستمر، كما أنه بحاجة إلى الهدوء والاستقرار.



#القوس



القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. التزم الحكمة والهدوء



الصعيد المهنى

سوف تساعدك شخصيتك القوية والطموحة فى الوصول لأهدافك مهما كان الأمر صعبًا للآخرين لكن عليك الثقة في مهاراتك وقدراتك للوصول لمكانة مميزة بعملك.

الصعيد العاطفى

لا بأس من المزيد من الحرية في علاقتك بالشريك، ليكون لكل منكما مساحته الشخصية ولكن دون أن يؤثر هذا بالسلب علي علاقة الحب والمودة بينكما.

الصعيد الصحى

قلل من تناولك للوجبات السريعة وغير الصحية لما لها من شرر بالغ على صحتك واحرص على تناول المزيد من الخضراوات والفاكهة خاصة التي تحتوي علي فيتامين سي.

سوف تتحسن الأمور تدريجيًا، فقط عليك التزام الهدوء والحكمة، حتى لا تتعرض لمزيد من المشكلات



#الجدي



برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك باتخاذ القرارات المؤجلة



الصعيد المهنى

تتمتع هذه الفترة بنجاحات عظيمة، ما يمكنك من العمل الجيد فى بيئة العمل، وتكون مؤهلاً لفرصة جيدة خلال الفترة المقبلة.

الصعيد العاطفى

تحتاج إلى التفكير الحكيم فى أمورك العاطفية، كما بحاجة إلى اتخاذ القرارات المؤجلة وعدم الإعراض عنها، حتى لا تتسبب لك فى كثير من المشكلات.

الصعيد الصحى

تتمتع بحالة صحية جيدة، تجعلك قادرًا على أداء الأمور بشكل جيد، فقط عليك متابعة تعليمات الطبيب فى نظام غذائى جيد ومفيد.

سوف تتحسن الأمور، وتتخطى هذه الفترة من التوتر والاضطرابات، حتى تتمكن من مسايرة الأمور بشكلها الطبيعى الصحيح.



#الدلو



الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص جديدة



الصعيد المهنى

يعيش فترة مهنية جيدة، كما يتوقع له الفلك الكثير من الدعم الذى ييسر المهام وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعى

الصعيد العاطفى

تتمتع بعلاقة عاطفية جيدة مع شريك الحياة، بالشكل الذى يريده، ما يزيد من الترابط بينكما بالشكل العاطفى القوى.

الصعيد الصحي

تتمتع بحالة صحية جيدة، ولكنك بحاجة إلى اتباع تعليمات الطبيب، حتى لا تتعرض لبعض المشكلات الصحية فيما بعد .

سوف تتحسن الأمور وتحصل على ماتريد، كما تتمتع بعلاقات اجتماعية داعمة تكسبك الخبرة والنجاح المتوقع.



#الحوت



الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تطورات كبيرة ستشهدها



المستوى المهنى

تطورات كبيرة سيشهدها مواليد برج الحوت في عملهم، وعليهم تحمل كل المسئوليات الموكلة وسوف يثابون على ذلك الاجتهاد.

المستوى العاطفى

لا تجعل خيالك الواسع يشرد بك لبعيد وتقبل الأمر الراهن كما هو مع الشريك، ولا تحلم بأشياء من المستحيل تحقيقها.

المستوى الصحى

تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، فاحرص على السير على نفس العادات الصحية السليمة، لكي تتمتع بصحة أفضل لوقت أطول.

لا يضر القليل من المواقف الصعبة و الأزمات الطارئة، فهذه هي الحياة وعلينا أن نعيشها بحلوها و مرها .