توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 21- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 21- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجباتك المهنية.
عاطفيا واجتماعيا: اعمل في صمت ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك واحترس من المكائد.
برج الثور
مهنيا: تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بحماس كبير وتشعر بتجدد الحياة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.
برج الجوزاء
عائليا وعاطفيا: القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم.
مهنيا: عدة كواكب في وضع معاكس مما يجعلك قلقا.. وعليك أن تعتني بعملك وحقوقك، وتجنب المبالغة في انفعالاتك.
برج السرطان
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يدعمك.. قوتك اليوم في تفردك وتساعدك يقظتك الذهنية.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط.. القمر يمنحك لباقة تساعدك على توطيد علاقاتك وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة
برج الأسد
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر وأن تراعي مشاعره إذا أردت أن تحصل على التقدير.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور.. كن مستعدا للعمل بخشونة ودقة وتحكّم في نفقاتك.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: رغم مواجهة المشتري ونبتون لبرجك تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب، بشرط أن تنتبه لحقوقك.
برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس تتراجع في وضع معاكس.. احترس وحافظ على اللباقة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية، وتجنب الزهو.
برج العقرب
مهنيا: اليوم مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك لتسلم من الخلافات ومن أذى البعض.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تعمل بدقة وتجنّب المغامرة.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب والأصدقاء وتتواصل معهم بنعومة.
مهنيا: القمر بمنزل الحظ يُشعرك بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: لديك حضور أخاذ وتؤثر في الجنس الآخر، فقط ادرس جيدا أقوالك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال.. راجع قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.
برج الحوت
عاطفيا: إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبّى رغباتك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك وقد يتسبب لك ذلك في ظهور مسألة قانونية أو أزمة مالية أو مهنية وعليك أن تحمي حقوقك وابحث الأمور مع ذوي الخبرة.