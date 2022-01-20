أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب ،جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص. ألن يكون من المفيد أن تبدأ يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ تابع القراءة لمعرفة ما إذا كانت الاحتمالات ستكون في صالحك اليوم وما هو أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب .

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

لديك حالة مالية ممتازة وقد تمنحك الشعور بالأمان والراحة. قد تشعر بالنشاط طوال اليوم وقد يتيح لك تدفق الإيجابية القيام ببعض المهام الجادة. أفكارك الإبداعية وحماستك قد تحفز الناس من حولك. قد تعمل الفرح والسعادة على وجه أفراد الأسرة كمزيل حقيقي للتوتر. قد تثبت بعض الأساليب الشاملة فعاليتها في علاج اعتلال صحي طويل الأمد. يمكنك التخطيط للقاء مليء بالمرح مع أصدقائك وعائلتك. اقرأ أكثر

التركيز على الحب: قد تضطر إلى بذل جهود إضافية لتدليل زوجتك أو حبيبك.

رقم الحظ: 3

لون الحظ: كستنائي

حظ برج الدلو اليوم

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

حظ برج الدلو اليوم.. قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح ان صاحب برج الدلو اليوم يشعر بأنّ عقله يُجري سباقاً حقيقيّاً للأفكار في رأسه، حيث تتسابق لديه الأفكار والتحليلات والأسئلة باستمرار وعلى مدار الوقت، وقد يشرد بعيداً بتفكيره في رحلة يُخطّط لها مع العائلة بينما هو في اجتماع عمل، لذا قد يكون مُشتت الأفكار، وربما يجد صعوبةً في تحديد ما يريد، وتظهر على ملامحه مشاعر مُختلفة ومختلطة لا يستطيع أحد تمييزها، فقد تظهر عليه مشاعر الحزن، والفرح، والحماس، والتردد، والاضطراب في نفس الوقت، لكن على الرغم من ذلك فإنّه يقوم بعمله على أكمل وجه، ويضع لمسته الخاصة، ويتميز بإنجاز المهام الصعبة التي تحتاج إلى شخصية حاذقة، ولا يسمح لأفكاره المُشتتة والمتشابكة بالتأثير على حياته.

حظ برج الدلو هذا الأسبوع

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

مهنياً: تفضل تأجيل بعض المواعيد المهمة ربّما لشعورك بالإحباط او لعدم القدرة على اتمام الواجبات ضمن المهلة المحدّدة.

عاطفياً: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن تمر بها.

صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.

كشف الدكتور أحمد شاهين خبير الأبراج، عن توقعات برج الدلو لعام 2022، حيث يبدأ برج الدلو من 19 يناير إلی 18 فبراير، وهو من الأبراج الهوائية ذات الطابع الخاص.

التوقعات لبرج الدلو 2022

وقال الدكتور أحمد شاهين خبير الأبراج: هذا العام لـ مواليد برج الدلو؛ قد ترى الانسجام ليكون الكلمة الأساسية بالنسبة لك، تتبع حقًا مبادئ السلام ومن المرجح أن يساعدك ذلك في تحقيق أهدافك.

توقعات الأبراج 2022| ماذا يخبئ هذا العام لبرج الجدي؟

قال خبير الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، أنه بفضل مبادئ التناغم التي سيتبعها مولود الدلو هذا العام، فقط تأكد من أنك لا تفوت فرصة التعرف على أي شخص بسبب الجهل لأن هذا قد يقلل من أهميتك في الأيام القادمة.

وأشار شاهين، إلى أنه من الضروري منح الفضل في الأشياء المطلوبة؛ تريد أن تشكر الأشخاص المرتبطين بالعمل الجاد، التقدير هو أكبر المشجعين للجميع؛ حيث أن عدم التقدير يجعل الشخص أقل تحمسًا للأشياء. بينما من ناحية أخرى، عندما يكون لديهم الدافع، فإنهم يسعون جاهدين لتحقيق المزيد والمزيد.

انتظار الوقت المناسب :

أفاد شاهين، أنه قد يرغب مواليد برج الدلو في تغيير وظيفتك لأن الوظيفة الحالية قد لا تكون مرضية للغاية. لكن لسوء الحظ لم تحل اللحظة الفلكية الصحيحة بعد، لذلك من المفيد أن تحافظ على هدوئك.

وإذا كنت تبحث عن وظيفة بسبب عدم الرضا عن منصب رئيسك الحالي أو مشاكله ، فابتعد عن الخلافات في العمل. بدلاً من ذلك ، حافظ على علاقة جيدة مع رؤسائك بما في ذلك مديرك وزملائك في العمل وصغارك.

لا تبدأ مشروع أحلامك الآن :

وحذر شاهين، أنه على مولود برج الدول التحلي بالصبر والإصرار مع الإلتزام بطبيعتك الهادفة؛ حيث يمكن أن يسهل عليك التعامل مع مشاكلك والآخرين. ولكن ، من ناحية أخرى فإن دافعك لجني المزيد والمزيد من العوائد أثناء تنفيذ أفكارك قد يجلب لك مناهج متعارضة من مساعدتك في ازدهار مشروعك.

وأوضح شاهين، انه قد تقضي النساء من مواليد الدلو وقتًا ممتعًا هذا العام، تتألق علامات حبك بشكل مشرق فوقك وقد تمر بأكثر اللحظات روعة هذا العام، قد يتحقق انتظارك لتكوني أماً هذا العام.

وأضاف شاهين، أيضا ان مواليد برج الدلو يقدرون خصوصياتهم كثيرًا، قد يستغرق كل هذا وقتًا طويلاً حتى تختلط بالظروف الجديدة التي تمر بها وهذا جيد! خذ وقتك ، لا تجبر أو ترغم نفسك على فعل شيء لا تشعر أنك مستعد له تمامًا بعد، قم بالوصول إلى تقرير 2022 المخصص المجاني لمعرفة ما يخبئه لك النجوم.

النجوم بجانبك :

وأفاد شاهين، ان عام 2022 بالنسبة لمواليد برج الدلو هو أيضًا عام التعليم الأكاديمي العالي. لذلك قد يضطر الطلاب الذين عملوا بجد لفترة طويلة لمتابعة دراساتهم العليا المرغوبة إلى الاستقرار للتحضير لتعليمهم الأكاديمي، لكن الجزء الجيد هو أنه سيكون لديك خيارات للاختيار من بينها.

وبفضل التفاني والعمل الجاد الذي استثمرته لفترة طويلة ، أصبح تحقيق حلمك أقرب إلى تحقيقك، لكن تأكد من استمرار تركيزك حتى النهاية ولا تفقد بصرك واحتفل قبل الوقت، يمكنك دفع ثمن هذا الفعل.

وقد تكون مرتبطًا عاطفيًا بشخص ما ولكن قد تكون لديك بعض الشكوك حول الشخص المرتبط حديثًا. هناك احتمال ألا تكون سعيدًا بالطريقة التي تأخذ بها الحياة منعطفًا ، وهذا من شأنه أن يجعلك تعيد النظر في قرارك بربط عقدة الزواج مع الشخص.

أيضا ، أولئك الذين يخططون لامتلاك عقار قد يعيدون اتخاذ قرارهم، بسبب خلل فني أو قانوني معين، ستضطر إلى تأجيل قرارك.

برج الدلو في الحب

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

برج الدلو يفكر في الحرية والاستقلال وهم مغازلون فى الحب بطبيعتهم مما يجعل من الصعب عليهم بعض الشيء إبقاء أعينهم ورفع أيديهم عن أنفسهم أثناء وجودهم في علاقة وعلى الرغم من أنهم ملتزمون ومخلصون ، إلا أنهم في بعض الأحيان يمكنهم تجاوز الخط الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقة.

أصحاب هذا البرج يميلون إلى منح شركائهم الحرية والمساحة منهم ، وهذا ما يتوقعونه في المقابل.

برج الدلو لديه توافق روحي مع برج الجوزاء :

ويخلق هاتان البرجان موازنة لبعضهم البعض فى كل جانب من جوانب حياتهم، وبالاخص عندما يتعلق الأمر بالعلاقات والوظائف والقرارات.

عيوب برج الدلو

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

اليوم، 20 يناير، برج الدلو ويستمر حتى يوم 18 فبراير، ويقول الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إن برج الدلو من الأبراج الهوائية التى تقدم نفسها بطريقتين مختلفتين، فيمكن أن ترى شخصا خجولا وهادئا، ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون الدلو عاصفا، فهو غريب الأطوار إلى حد ما.

وأضاف شاهين لـ"صدى البلد"، أن مواليد برج الدلو يتصفون ببعض العيوب التى تزعج البعض منهم أبرزها:

- لا يحب أن يظهر مشاعره.

- مزاج الدلو متقلب يتغير بين لحظة وأخرى وهو ما يجعل حالة من التوتر فى علاقتهم مع المحيطين بهم.

- العناد، فهم يعتقدون أن أفكارهم هي الصحيحة دائمًا، ولا يوجد أفكار أفضل أو أشخاص أكثر فهمًا منهم.

- يميل أصحاب برج الدلو فى بعض الأوقات إلى الانعزال والوحدة.

- يكره مولد الدلو الأشخاص الذين يختلف معهم في وجهات النظر.

صفات برج الدلو

اختيار رائع إذا كان شريك حياتنا من برج الدلو، ولا شك أن معرفة صفات من نحب أمر ضروري في بناء والحفاظ على علاقة صحية، فسنعرض ما تحتاج إلى معرفته قبل الدخول في علاقة مع أحد أبناء برج الدلو حسب ما ورد بموقع "power of positivity"



- عواطف متدفقة :

المشاعر والعواطف عند برج الدلو تتدفق كالماء الجاري، فهم ينظرون للأشياء بشكل مختلف لذلك تكون طرق التعبير عن حبهم مختلفة و دافئة وأكثر قربًا من الأبراج الأخرى، وجدير بالذكر أن الدلو لا يتوقف عن التعبير عن حبه لشريك حياته باستمرار .



- شريك مثالي :

أصحاب برج الدلو لديهم معاير معينة عن شريك حياتهم، فهم يبحثون عن الأختلاف وتكون هذه هي المثالية بالنسبة لهم، لذلك يقومون بتطبيق نفس المعايير على أنفسهم فيصبحوا أمثل اختيار للخوض في علاقة .



- حب التعلم :

يتميز أبناء هذا البرج برغبة مستمرة في التعلم ومعرفة الجديد، لذلك سيكون الخوض معهم في علاقة بمثابة رحلة معرفية ابعد ما تكون عن الشعور بالملل .

- الابتكار :

يعتبر الدلو مبدع للغاية في العموم وينعكس ذلك في العلاقات، فهو يحب مفاجأة شريكه، ودائمًا يأتون بأفكار تتعلق بالأنشطة التي يمكن القيام بها معًا كشركاء، كما أنهم يستخدمون هذا الابتكار للتعبير عن شعورهم فيكون الأمر جميل.

برج الدلو 2022: تنبؤات فلكية للعام الجديد

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

بحسب ما نشره موقع hindustantimes ،عزيزي برج الدلو ، ستتعرض لضغوط طفيفة على مدار العام. قد ترتفع المصروفات وقد لا تتمكن من موازنتها مع دخلك. ستكون حياتك المنزلية مرضية للغاية في عام 2022.



يأتي عام 2022 مع هدايا لك لأنه سيوفر لك خيارات مواتية للتميز في جميع جوانب حياتك. ستكون مستويات الطاقة عالية طوال الوقت ، وقد تجد وقتًا كافيًا للراحة والراحة في المنزل مما سيؤدي إلى تقوية علاقاتك. من المرجح أن يحدث تحسين المهارة والذي سيوازن كل المنافسة من طريقك. في عام 2022 ، ستحقق أشياء عظيمة بإصرار وعزم قوي. ستتعرض لضغوط طفيفة على مدار العام ، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الوصول إلى الأهداف التي حددتها في السنوات السابقة. ستحصل على مزايا هائلة في عام 2022.

قد يحصل بعضكم على عوائد جيدة من الاستثمارات السابقة. ومع ذلك ، على الصعيد المالي ، قد ترى بعض حالات الصعود والهبوط على مدار العام. قد ترتفع المصروفات وقد لا تتمكن من موازنتها مع دخلك. خذ بعض النصائح من الاستشاريين.

عائلة الدلو عام 2022

ستكون حياتك المنزلية مرضية للغاية في عام 2022. سيكون الربعان الثاني والثالث مليئين بالاحتفالات الميمونة في المنزل. إذا كانت لديك بعض المشاكل الشخصية مع بعض أفراد الأسرة فسوف تتضاءل.

مهنة الدلو في عام 2022

هذا العام ستحرز تقدمًا جيدًا على الصعيد المهني. قد يكون هناك زيادة في شهرتك وثروتك. سيكون هناك ترقية وزيادات بحلول نهاية الربع الثاني.

برج الدلو عام 2022

ستحقق في عام 2022 نتائج جيدة وقد تتمكن من الابتعاد عن الأمراض والاستمتاع بصحة بدنية وعقلية سليمة.

برج الدلو لوف لايف عام 2022

قد تكون هناك بعض المشاكل في حياتك العاطفية في بداية عام 2022. مع مرور الوقت في الربع الثالث من المرجح أن تشعر بالراحة والاسترخاء في علاقتك.

لون الحظ: أرجواني

رقم الحظ: 6 ، 9

الأشهر المحظوظة: أبريل وأغسطس.