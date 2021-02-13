عبير فؤاد: أصحاب برج الثور ملوك الجدعنة.. ولن يعبروا عن مشاعرهم بالكلام





وأضافت"عبير"، عبر زوم فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الأبراج الأكثر حظا في عام 2021 بصفة عامة، هم: الحمل والميزان والجوزاء والقوس.





وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن برج الثور ملوك الجدعنة، بالرغم من عدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم بالكلام، ولكنهم يقوموا بجميع الأفعال التى تثبت على صدق مشاعرهم وحبهم، مضيفا أن هذا البرج يعتمد عليه بشكل كبير، حيث أن من أكثر الفتيات التى تقف جانب زوجها هى مرأة الثور.





وأكدت "عبير"، أن مواليد الحمل يشتهر بالمشاعر المشتعلة، كما أن هذا البرج يجب أن ينبهر بالشخص الذى يحبه، كما أنه يفضل المحاربة من أجل من يحبه حتى أن يصل إليه.





وأوضحت، أن برج السرطان لديهم تحفظ فى التعبير عن مشاعره، ولن يقول مشاعره لشخص عند شكه بأن يقوم بصده، فهنا يفضل أن يحتفظ بمشاعره دون افصاح.



قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إن الأبراج الأكثر حظا في شهر فبراير ولها نصيب كبير في الحب، مشيرة الى ان "الدلو والميزان والجوزاء"، هم الثلاثة أبراج الأكثر حظا وليس على المستوى العاطفي فقط ولكن أيضا على كافة المستويات فلهم حظ كبير على المستوى المهني.