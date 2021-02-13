ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبير فؤاد: أصحاب برج الثور ملوك الجدعنة.. ولن يعبروا عن مشاعرهم بالكلام

السبت 13/فبراير/2021 - 05:31 م
عبير فؤاد
عبير فؤاد
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إن الأبراج الأكثر حظا في شهر فبراير ولها نصيب كبير في الحب، مشيرة الى ان "الدلو والميزان والجوزاء"، هم الثلاثة أبراج الأكثر حظا وليس على المستوى العاطفي فقط ولكن أيضا على كافة المستويات فلهم حظ كبير على المستوى المهني.

وأضافت"عبير"، عبر زوم فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الأبراج الأكثر حظا في عام 2021 بصفة عامة، هم: الحمل والميزان والجوزاء والقوس.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن برج الثور ملوك الجدعنة، بالرغم من عدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم بالكلام، ولكنهم يقوموا بجميع الأفعال التى تثبت على صدق مشاعرهم وحبهم، مضيفا أن هذا البرج يعتمد عليه بشكل كبير، حيث أن من أكثر الفتيات التى تقف جانب زوجها هى مرأة الثور.

وأكدت "عبير"، أن مواليد الحمل يشتهر بالمشاعر المشتعلة، كما أن هذا البرج يجب أن ينبهر بالشخص الذى يحبه، كما أنه يفضل المحاربة من أجل من يحبه حتى أن يصل إليه.

وأوضحت، أن برج السرطان لديهم تحفظ فى التعبير عن مشاعره، ولن يقول مشاعره لشخص عند شكه بأن يقوم بصده، فهنا يفضل أن يحتفظ بمشاعره دون افصاح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواليد 8 ديسمبر .. ما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

15 ديسمبر..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

خبيرة: أبراج الجدي والسرطان والقوس ستكون أقل حظا خلال 2021

عبير فؤاد تكشف عن الأبراج الأكثر حظاً والأقل في 2021

توقعات الأبراج الأكثر والأقل حظا في الارتباط لعام 2021

ترشيحاتنا

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

سر السعادة.. أحمد رمضان بيكهام يتغزل في زوجته

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

هل يدل عدم تحلل الجثث على صلاح الميت؟ الإفتاء ترد

ليفربول ينهار.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور