توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم السبت 27-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

صحيا ومهنيا: القمر في منزلك السادس يساعدك أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار.

عاطفيا واجتماعيا: حاول ألا تستسلم لمشاعر القلق ولا تبالغ في إحساسك بالهم.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يمدك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب.

صحيا ومهنيا: اليوم يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق انجازات مهمة.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك، ومن المهم اليوم أن تتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: عليك أن تقوم بواجبك نحو من تحب حتى ولو كنت تشعر بالإحباط، وعليك أن تقاوم مشاعر الحزن والتوتر.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط والاختلاف.. القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تجد الكلمات المناسبة لاستعادة الهدوء والسكينة، فقط حافظ على حقوقك.

عائليا وعاطفيا: رغم التشوش، تنجح اليوم في توطيد الروابط الأسرية وتتعامل مع من تحبهم بعدل وتميل نحو نصرة الحق.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بأمور مادية ومهنية، فقط تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك كي تتفادى المشاكل.

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة والهدوء في معاملاتك مع الأحباب والأصدقاء.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك مظهرا ساحرا، ويمدك بطاقة كبيرة.. تعتني بنفسك وتنشر أفكارك.

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تكون أكثر إقناعا، وإصابة لأهدافك.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وصحيا: قد تشعر اليوم بالإرهاق سريعا، لذلك اهتم براحتك وبتنظيم جهودك، واعمل في صمت، ولا تعلن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تحتاج لوقت تقضيه مع نفسك لتعيش في سلام، فقط تجنّب الزهو بنفسك.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن ترى الجانب الجيد في الأشخاص والأشياء.

مهنيا: الفلك يدعمك وقد تقوم بتنمية أعمال أو مشاريع وتحصل على مساندة البعض بسهولة.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع ضاغط وعليك اليوم أن تكون دقيقا في عملك وأقوالك ولا تتسرع في خطواتك.

عائليا وعاطفيا: اليوم حاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب، ويجعلك أكثر استعدادا للتطور، وأكثر ميلا للمغامرة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ داعمان ويعملان لصالحك ويمدانك بروح تفاؤل.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: يمكنك اليوم أن تحقق مزيدا من الاقتراب ممن تحب والوقت مناسب لإصلاح الأمور.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية وتخطط جيدا للمستقبل والوقت مناسب لتحقيق مكاسب

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تقاوم الهموم التي قد تفسد علاقتك بشريك حياتك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به وابتعد عن المخاطرة