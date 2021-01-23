اعرف أكثر الأبراج تأثيرا بانتقال الشمس إلى برج الدلو

قال خبير الأبراج نور فيصل، أن الشمس انتقلت الى برج الدلو الهوائي وستبقي فيه الى غاية 18 شباط- فبراير حيث سينتقل الى برج الحوت المائي.

وأوضح خبير الأبراج من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سيشعر مواليد برج الدلو بتحسن يطرأ على صحتهم بعد ان اجتازوا فترة غير مريحة خلال الأسابيع الماضية. يستفيد مع مواليد برج الدلو في النشاط والحيوية مواليد الأبراج الترابية الأخرى أي الجوزاء وبرج الميزان والناري أي الحمل والاسد والقوس على مواليد برج الحوت ومعهم العذراء الانتباه اكثر الى صحتهم خلال الاسابيع المقبلة.

لوجود الشمس في برج الدلو الهوائي تأثير ملحوظ على كافة مواليد الابراج, فيما يلي ابرز ذلك التأثير:

برج الحمل : ينشط مواليد هذا البرج اجتماعيا و من الممكن ان يتعرفون على أصدقاء جدد تُعزز الشمس بوجودها في البيت الحادي عشر نشاطاتنا الاجتماعية، صداقاتنا وتُتيح الفرصة للتعرف على أشخاص جُدد من خلال الرحلات والحفلات، كما تُشجع الأصدقاء للتعاون معنا..

برج الثور : يستفيدون في مجال العمل خاصة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل يعزز علاقته بالمسؤولين ينجح مواليد هذا البرج في تدعيم مركزهم الاجتماعي أشعة الشمس في البيت العاشر تعزز مركزنا الاجتماعي على صعيد المهنة والعمل، وتمنحنا الفرصة لتحسين العمل أو الحصول على عملٍ جديد، لكن على مواليد هذه الوضعية أن يهتموا بالمحافظة على سمعتهم..

برج الجوزاء : نشطون في السفر والاتصالات البعيدة ويستفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير ومنهم من يتابع قضية قضائية كما يستفيد الطلاب الاكاديميون فى دراستهم

تمنح الشمس بوجودها في البيت التاسع فرصة للسفر البعيد، ونجاح في الاتصالات البعيدة، وإجراء امتحانات دراسية عالية وامتحانات مُقابلة أو امتحان قيادة سيارة، أو الانضمام إلى دورة دراسية أو البدء بحمية، أو الامتناع عن عادة سيئة، كما تتعزز العاطفة..

برج السرطان : مكاسب مالية مصدرها تعويض او شراكة او من الممكن ان يحصل مواليد هذا البرج علي قرض خلال فترة مكوث الشمس في بيتنا الثامن علينا محاولة تنظيم الميزانية وإعادة تقييم الوضع المالي بشكل أنجع والانتباه إلى الصحة أكثر أو صحة قريب حيث ستتعرض إلى مشاكل، وعلينا عدم التوقيع على عقود أو قراءة بنود العقود وتفحصها بشكل جيد قبل التوقيع عليها، وعدم المغامرة بأموال الشريك أو المغامرة بالعقارات..

برج الاسد : يعززون شراكتهم في العمل والعاطفة و وعلي الصعيد الصحي يلزم مواليد هذا البرج الانتباه حتى لا يستنزفو طاقتهم

تُعزز الشمس شركتنا في هذا البيت(السابع) إنْ كانت الشراكة سليمة سواء كانت في مجال العمل أو في مجال العاطفة، وفي حال العكس، أي إن كانت الشراكة تُعاني بعض الضعف فتكون فترة غير سهلة، وعلى الشركاء ضبط أعصابهم حيث يشعرون بتوتر الأعصاب، وعليهم إيجاد القاسم المشترك بينهم. كما أنَ وجود الشمس في البيت السابع تمنحنا الفرصة لكشف الأعداء.

برج العذراء : من الممكن لمواليد هذا البرج العاطلين عن العمل ان ينجحو فى الحصول على عمل جديد ويعززون علاقتهم مع الزملاء وعليكم الانتباه اكثر الى صحتكم فى هذا الشهر ما أنْ تدخل أشعة الشمس البيت السادس حتى نشعر بضغط العمل مما يؤثر على صحتنا، علينا التخلص من العمل المُتراكم والاهتمام بالصحة وذلك قبل دخول أشعة الشمس إلى بيتنا السادس.

برج الميزان : يجتازون بصورة عامة فترة ايجابية عاطفيا وماليا, بالنسبة للنساء فهي فترة جدا مناسبة لحصول الحمل

تؤجج أشعة الشمس عواطفنا عندما تدخل بيتنا الخامس وتُتيح الفرصة للقاء الحبيب وتدعيم علاقتنا معه، ومن كان خاليًا فلديه فرصة لإقامة علاقة عاطفية جديدة، كذلك تُتيح لنا فرصة لشراء أو بيع عقارات. وجود الشمس في هذا البيت تعمل على تحسن وضعنا المالي غير مُباشر، ويلعب الحظ دورًا ايجابيًا معنا، وتتحسن نفسيتنا.

برج العقرب : تتركز الاستفادة لمواليد هذا البرج في الأمور العقارية والبيتية و يعزيزون الروابط العائلية عندما تكون الشمس في بيتنا الرابع علينا الاهتمام بالأجواء البيتية، وتجنب الخلافات العائلية والخصام مع الجيران والأقارب، ومحاولة تدعيم العلاقات العقارية وعدم المُغامرة بها..

برج القوس : ينشطون في السفر والاتصالات وبستفيد الطلاب (الابتدائي والثانوي) في الدراسة والمطالعة. وتنشطون فى ممارسة هواية وتعززون العلاقة مع الاخوة والجيران.ومن الممكن ان يشتري بعض سيارة

برج الجدي : تتاح لمواليد هذا البرج فرص لمكاسب مالية اغلب هذه المكاسب تكون من عمل اضافي او يستردون مالا يعود اليهم عندما تكون الشمس في بيتنا الثاني، وهو بيت المال المُكتسب

برج الدلو : يبدأ التغيير الايجابي في اكثر من مجال ولكن بصورة تدريجية حتى حلول عيد ميلادهم حيث سوف يشعر مواليدب بالراحة والطمأنينة والاعتداد بالنفس وحب الحياة والنشاط، ويُشاركهم في هذا الشعور مواليد الأبراج المُتطابقة معهم من ناحية عنصر الأبراج )،

برج الحوت : هم اكثر الاشخاص الذين يجب ان ينتبهوا الى صحتهم فهم يجتازون فترة غير مريحة نفسيا وجسديا يشعر مواليده بالتعب والملل ويُصيبهم التشاؤم وقد يتعرض بعضهم إلى المكوث في الفراش أو دخول المستشفى. وقد يجد البعض منهم صعوبة في تحقيق آمالهم أي يُعانون مواليد البرج من الضغط في كافة المجالات، كما يعمل أعداء لهم في الخفاء للتمكن منهمك. لذلك على مواليد أن يهتموا أكثر بصحتهم وبالأخص الأماكن المُعرضة للإصابة في أجسامهم . ويستمر مواليد البرج بالمُعاناة حتى تاريخ ميلادهم..