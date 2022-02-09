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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الإربعاء الموافق 9-2-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي .

 

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل): 


يمكن أن يكون هذا الأسبوع أفضل لرجال الأعمال. سوف تحصل على دعم بعض الأشخاص ذوي الخبرة وهناك إمكانية قوية للتحسين في عملك. خلال هذه الفترة يمكن إتمام عملك بسهولة. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 قد يضطر الأشخاص الذين يحاولون الحصول على وظيفة حكومية إلى مواجهة تحدٍ كبير. من المحتمل أن تكون المواقف في حياتك الشخصية مليئة بالتقلبات

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

نصح بإيلاء المزيد من الاهتمام لحياتك الشخصية ، خاصةً محاولة قضاء المزيد من الوقت مع والديك. إذا كان ذلك ممكنًا ، خلال هذه الفترة .  

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 سيتم حل أي مشكلة رئيسية تخصك وسيمضي عملك بسلاسة. ستكون هذه الأيام  مهمة جدًا للموظفين. يمكنك تحقيق تقدم كبير خلال هذه الفترة 

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 

خلال هذه الفترة. يمكنك تحقيق نجاح جيد بجهد أقل.  يمكنك أيضًا أن تتحمل بعض المسؤوليات الكبيرة والمهمة خلال هذا الوقت. 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 خلال هذا الوقت يمكن لعضو جديد دخول منزلك. من ناحية أخرى ، من الممكن حدوث خلافات مع الزوج خلال هذه الفترة. و ستكون حالتك المالية جيدة و تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 

قد يضطر الأشخاص الذين يتقاضون رواتب إلى العمل بجهد أكبر من المعتاد ومن ناحية أخرى ، يمكن لرجال الأعمال الحصول على فرصة للتعامل مع كبار العملاء. يمكن لرجال الأعمال تحقيق مكاسب مالية كبيرة هذا الأسبوع.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. سيكون هناك دعم من الوالدين.  يمكن أيضًا الحصول على مزايا مالية من جانب الأم. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

إذا كانت لديك شكوى من ارتفاع ضغط الدم ، فمن المستحسن خلال هذا الوقت تجنب الغضب والتوتر.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

 يمكن أن يكون للضغوط المنزلية أيضًا تأثير سيء على عملك.  سيتم حل مشكلتك بالتأكيد في الوقت المناسب. هذه المرة يمكن أن تعطي نتائج جيدة بالنسبة لك من حيث المال.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

في منتصف الأسبوع. قد تحصل على المال. إذا كنت تخطط لبيع أي من ممتلكاتك القديمة ، فلا تتسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات. لا تحتاج إلى اتخاذ مثل هذه القرارات إلا بعد استشارة كبار السن. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك 

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد

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