منها القهوة مع الموز.. 10 أنواع من العصائر للدايت في رمضان

قدم الدكتور أحمد صبرى ، استشارى السمنة والتغذية العلاجية أنواعا من العصائر للدايت في رمضان.



10 أنواع من العصائر للدايت في رمضان..

عصير الموز والقهوة..

المكونات

ثمرة واحدة من الموز حجمها كبير.

كوب من نوع الحليب قليل الدسم.

نصف كوب من الثلج.

فنجان صغير من القهوة الغامقة الباردة من دون محليات.

طريقة التحضير

تُقشر ثمرة الموز ثم توضع في الخلاط الكهربائي مع إضافة الحليب والقهوة والثلج.

تُخلط هذه المكونات بشكل جيد مع بعضها.

يُسكب عصير الموز ويقدم، فيعد هذا العصير ممتلئ بالمواد الغذائية.

عصير الكيوي..

عصير الكيوي من العصائر الذي يفضل تقديمها في شهر رمضان فهو مناسب للدايت كما أنه مفيد لضغط الدم وأمراض القلب لأنه مكثف بالمواد المفيدة الغذائية.



المكونات

ثلاث ثمرات من الكيوي.

ثمرتان حجمهم متوسط من الموز.

خمس حبات من الفراولة الطازجة.

نصف كوب من الزبادي ذات دسم قليل.

كوب واحد من الحليب قليل الدسم.

نصف كوب من الثلج اختياري.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي توضع أنواع الفاكهة، مع إضافة الحليب و الزبادي.

تُخلط هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.

يُسكب العصير ثم يقدم على مائدة الإفطار.



عصير الجزر..

من أبرز العصائر للدايت في رمضان هو عصير الجزر فمن المعروف عنه أنه يزيد من إفراز المادة الصفراء التي تحرق الدهون وتحفز على خسارة الوزن، تناول كوب من عصير الجزر يمنح الشبع لفترة طويلة وبالتالي يتسبب في عدم تناول الطعام بشراهة، فهو ممتلئ بالأليافومعدل منخفض من السعرات الحرارية فتناوله عصير فكرة رائعة وتكون طريقة تحضيره كالتالي:



المكونات

ثلاث حبات من الجزر حجمهم متوسط.

حبة صغيرة من الطماطم الحمراء الطازجة.

نصف ثمرة من البرتقال المقشر.

ربع كوب صغير من الأوراق الخضراء للكزبرة.

نصف كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي يوضع الجزر المغسول والمبشور، مع إضافة الطماطم والماء والزنجبيل مع أوراق الكزبرة والبرتقال.

على سرعة بطيئة يتم خفق هذه المكونات.

يُصفى العصير بإستخدام المصفاة ذات ثقوب ضيقة.

يُسكب العصير في كوب التقديم.





عصير البرتقال..

عصير البرتقال من العصائر الغنية بأنواع من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين ج، فيتامين سي، بالإضافة إلى احتوائه على مضاداتالأكسدة، كما أنه يحتوي على معدل قليل من السعرات الحرارية فهو من العصائر المناسبة للدايت في رمضان.





المكونات

ثمرة واحدة من البرتقال المقشر.

ليمونة.

طريقة التحضير

يُوضع في الخلاط الكهربائي البرتقال ثم يتم خفقه بشكل جيد.

يُسكب العصير في الكوب مع إضافة عليه عصير الليمون.





عصير البطيخ..

عصير البطيخ هو واحد من ألذ العصائر التي تقدم في شهر رمضان فهو يحتوي على معدل عالي من الماء التي تسبب الانتعاش وتساعدعلى ارتواء الجسم وتعويض ما فقده من سوائل خلال ساعات الصيام، فهو من العصائر الرائعة للدايت فهو يحفز على حرق الدهون، كما أنهيحتوي على السكر الطبيعي الذي يمد الجسم بالطاقة.





المكونات

كوبان كبيران من قطع البطيخ.

نصف كوب من الثلج.

طريقة التحضير

توضع قطع البطيخ في الخلاط الكهربائي مع إضافة قطع الثلج.

تُخفق المكونات مع بعضها ثم يُسكب العصير ويقدم.





عصير الرمان..

يعد عصير الرمان واحد من أفضل العصائر للدايت في رمضان كما أنه يضيف إلى البشرة التوهج والنضارة الطبيعية، تحتوي حبات الرمانعلى مضادات الأكسدة وحمض اللينولينك والبوليفينول فكل هذه العناصر الغذائية تزيد من عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بالإضافةإلى سد الشهية.





المكونات

ثمرة حجمها كبير من الرمان.

كوب كبير من قطع الثلج.

طريقة التحضير

يُقشر الرمان ويتم فصل حبات الرمان عن القشر.

تُوضع حبات الرمان في الخلاط الكهربائي مع إضافة قطع الثلج.

يتم الخفق لمدة خمس دقائق، ثم يتم تصفية الرمان باستخدام المصفاة.

يُسكب الرمان في وعاء التقديم ثم يُقدم على مائدة الإفطار في رمضان.





عصير الليمون مع النعناع..

يعد عصير الليمون من العصائر المثالية للإفطار في رمضان فهو من الثمار التي تخلص الجسم من السموم لاحتوائه على مضادات الأكسدةالقوية، تلعب مضادات الأكسدة الذي يحتوي عليها على فقدان الوزن لحرقها للدهون المتراكمة، كما أنه يحتوي على معدل منخفض جدًا من السعرات الحرارية.





المكونات

حبتان من الليمون المقشر.

كوب من قطع الثلج.

ربع كوب من أوراق النعناع الجافة.

طريقة التحضير

يوضع الليمون في الخلاط الكهربائي مع إضافة قطع الثلج، ثم يتم الخفق على سرعة هادئة مع الزيادة تدريجيًا.

يُصفى الليمون بواسطة مصفاة ذات ثقوب ضيقة.

يُسكب العصير في الكوب مع إضافة أوراق النعناع التزين ثم يُقدم.





عصير الأناناس..

عصير الأناناس من العلاجات الكبيرة التي لها دور فعال في علاج الدهون المتراكمة في منطقة البطن، يحتوي الأناناس على إنزيم يسمىبروميلين الذي يحفز على إذابة الدهون في المعدة، بالإضافة إلى هذا الإنزيم مجموعة أخرى من الإنزيمات التي تسد الشهية.





المكونات

ثمرتان من الأناناس حجمهم متوسط مقشرة.

كوب من قطع الثلج.

طريقة التحضير

تُوضع قطع الثلج في الخلاط الكهربائي مع إضافة الأناناس المقطع إلى شرائح.

تُخفق هذه المكونات على سرعة متوسطة ثم عالية حتى تصبح متجانسة.

يُسكب العصير ثم يتم تناوله.





عصير الملفوف..

يساعد عصير الملفوف على علاج مشاكل متعددة بالجهاز الهضمي مثل مشكلة صعوبة الهضم والانفتاح، كما أنه يتخلص من نفايات الجسم بشكل سريع وبالتالي يُسرع من فقدان الوزن وخسارته، الألياف المتواجدة في الملفوف تكافح الدهون كما أنها تبطئ من الشعور بالجوع.





المكونات

كوب من الملفوف المسلوق.

ثمرة واحدة من التفاح.

عصير ليمون.

نصف كوب من قطع الثلج أو الماء.

طريقة التحضير

يُخلط الملفوف مع الماء والتفاح في الخلاط الكهربائي.

الاستمرار في الخفق لمدة ما بين ثلاث إلى خمس دقائق.

تُصفى مكونات العصير بإستخدام مصفاة متوسطة ذات ثقوب صغيرة.

يُضاف العصير في كوب التقديم ثم يُضاف إليه نصف ليمونة معصورة مع التقليب الجيد ثم يُقدم.