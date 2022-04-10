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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جامعي : الطفل هو أحد المكونات الرئيسية لمحاور التنمية

أطفال
أطفال

قال ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،  إن الاهتمام بالطفل هو من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والرؤى العالمية بهذا الشأن  .


وأوضح " إسماعيل   " خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الصحفي " أحمد حمدي" ، أن الطفل هو أحد المكونات الرئيسية لمحاور التنمية خاصة أن " الحوكمة" تعنى فى المقام الأول لتمكين الفئات المهمشة والعدالة وعدم التمييز .

وتابع ممدوح إسماعيل ، أن قضايا الطفل تهتم حاليا بمحور بناء القدرات ، المهارات ، تكوين الشخصية إقتصاديا  ، إجتماعيا ضمن أهداف التنمية الشاملة بالتوازى مع الأطر العالمية .

بناء قدرات التنمية الشاملة جامعة القاهرة الحوكمة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

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