أستاذ جامعي : الطفل هو أحد المكونات الرئيسية لمحاور التنمية

قال ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن الاهتمام بالطفل هو من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والرؤى العالمية بهذا الشأن .



وأوضح " إسماعيل " خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الصحفي " أحمد حمدي" ، أن الطفل هو أحد المكونات الرئيسية لمحاور التنمية خاصة أن " الحوكمة" تعنى فى المقام الأول لتمكين الفئات المهمشة والعدالة وعدم التمييز .

وتابع ممدوح إسماعيل ، أن قضايا الطفل تهتم حاليا بمحور بناء القدرات ، المهارات ، تكوين الشخصية إقتصاديا ، إجتماعيا ضمن أهداف التنمية الشاملة بالتوازى مع الأطر العالمية .