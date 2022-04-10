مجازر جماعية.. الكشف عن خطة أوكرانيا لتوريط الجيش الروسي في لوجانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني يستعد بدعم من دول الغرب لتنفيذ مجازر جماعية ضد المدنيين في لوجانسك، واتهام القوات الروسية.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف: "تواصل كييف مدعومة بعدد من الدول الغربية التحضير لأعمال وحشية وعنيفة وقتل المدنيين بشكل جماعي في لوجانسك لاتهام القوات الروسية وقوات لوجانسك".

وأضاف أنه في قرية راجوفكا الواقعة في ضواحي كييف، يخططون لتمثيل فتح مقابر جماعية لمدنيين قتلوا على أيدي أفراد الجيش الروسي.

ولإضفاء مزيد من المصداقية على هذه التمثيلية، ستشارك في التصوير مجموعة من خبراء الطب الشرعي الأوكرانيين وأفراد من الشرطة.

إلي ذلك، أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض ”معركة كبيرة“ في شرق البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو، بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء ”انترفاكس-أوكرانيا“ عن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله: إن ”أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة، ويجب عليها أن تكسبها بما في ذلك دونباس“.