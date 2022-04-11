قاضي المعارضات:تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

قرر قاضي المعارضات نجديد حبس شخص 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة هاتف محمول من المواطنين في منطقة عين شمس.

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه " بخطف (هاتفه المحمول) ، ولاذ بالفرار مترجلاً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( الهاتف المحمول المستولى عليه – 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر) ، وبمواجهته أقر بتحصله على الهواتف المستولى عليها من( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) ، كما أضاف بعلمه بأن الهواتف من متحصلات وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط الأخير ، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها ، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف " كما إعترف بسرقة الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عميله بذات الإسلوب ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه من إحدى وقائع السرقة على متطلباته الشخصية وتخلصه من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف ، وإتهموه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.