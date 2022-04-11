عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قاضي المعارضات:تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قرر قاضي المعارضات نجديد حبس شخص 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة هاتف محمول من المواطنين في منطقة عين شمس.

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه " بخطف (هاتفه المحمول) ، ولاذ بالفرار مترجلاً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( الهاتف المحمول المستولى عليه – 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر) ، وبمواجهته أقر بتحصله على الهواتف المستولى عليها من( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) ، كما أضاف بعلمه بأن الهواتف من متحصلات وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط الأخير ، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها ، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف " كما إعترف بسرقة الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عميله بذات الإسلوب ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه من إحدى وقائع السرقة على متطلباته الشخصية وتخلصه من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف ، وإتهموه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية الهواتف المحمولة سرقة هاتف محمول اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب بين خيرت الشاطر ومحمد مرسي يكشف حجم التأمر على مصر

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

ترشيحاتنا

تايمز: السويد وفنلندا تستعدان للانضمام إلى حلف الناتو هذا العام

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تقديم الخدمات المجانية للمرضى

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم مروع بالدقهلية

هشام نصر: هناك تعمد لتشويه صورتي في الزمالك.. ولا أعلم سبب تحويلي للتحقيق

شبيه بكائن فضائي.. سمكة غريبة تثير الجدل على أحد الشواطئ الأسترالية.. فيديو

مدحت شلبي وحزلقوم وأطاطا في رمضان.. مجدي الكومندو هيبهرك بتقليده للمشاهير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ