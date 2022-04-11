عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لأصحاب المهن الحرة.. احذر غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال عدم إصدارك للفاتورة الإلكترونية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى تعظيم إيرادات مصلحة  الضرائب من خلال حصولها على جميع مستحقاتها من الشرائح المستهدفة التي حددها القانون،ولم يغفل القانون وضع ضوابط منظمة لأصحاب المهن الحرة أهمها ضرورة إصدار الفاتورة الضريبية وذلك لمكافحة التهرب الضريبي بشتي صوره.

ونصت المادة (37) علي أن يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :

-رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .

الضرائب: تفقد المجمعات الصناعية بالغربية والإسكندرية والبحيرة للتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات

الضرائب والرسوم الجمركية أبرزها.. إعفاءات بالجملة لدعم المراكز الرياضية | تفاصيل

-تاريخ الإصدار .

-اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .

 -اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .

-بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .

-أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه .

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين .

وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .

ووفقا للمادة (71) فإنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (37)

الفاتورة الإيصال ممول مهنة حرة القيمة المضافة فواتير ضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

ترشيحاتنا

لأصحاب المهن الحرة.. احذر غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال عدم إصدارك للفاتورة الإلكترونية

محو أمية 4 أشخاص شرط الحصول علي شهادة التخرج بأداب عين شمس

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. اللهم اقض حاجتي فإنك عليها قادر

تعرف على سعر شراء وبيع الريال السعودى اليوم الاثنين 11-4-2022

وزير الأوقاف يوجه رسالة للمواطنين بشأن صلاة التراويح في المساجد.. تفاصيل

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان|حكاية البطل يوسف عوف خصص العدو طائرة لاستهدافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سمكة جمبري تنظف أسنان غواص باحترافية |فيديو

مصطفي قمر يتألق في خيمة رمضانية بحضور كامل العدد.. صور

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ