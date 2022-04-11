عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة بناء سور بالدبش الأبيض على أرض خلف الكليه الجويه  بطول ٤٠ متر مُقام بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات برئاسة المركز والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة غرفة بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 10 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم تسليم الأرض إلي للجمعية الزراعية للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

محافظ الشرقية يشارك طلاب مدارس التربية الخاصة حفل إفطار جماعي

كما شنت رئاسة مركز ومدينة القرين حملة إزالة ليلية لحالة تعدي بنطاق مدينة القرين بمنطقة كوبري الصنايع علي مساحة ١٠٠٠ متر ، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا و قسم و الوحدة المحلية بالمهدية بإزالة سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة ٥٠ متر طولى من الجهتين  بناحية الوحدة المحلية بالمهدية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.

الشرقية مدينة بلبيس بلبيس المخالفين مدينة القرين مدينه الحسينية رؤساء المراكز والمدن ازالات أراضي تعليمات الإجراءات القانونية مركز ومدينة بلبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية : تنفيذ 26 مدفنًا صحيًا باستثمارات 800 مليون جنيه

الصغرى 14| الأرصاد للمواطنين : "خدوا الجاكيت معاكم وانتوا نازلين" ..فيديو

بدء الحملة الانتخابية لماكرون لجولة الحسم بعد تصدره نتائج المرحلة الأولى

الشيوخ يحيل مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة للجان المختصة

الجيش الأوكراني يعلن استعداده لـ "المعركة النهائية" في ماريوبول

انتصار السيسي : ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزا للفخر والكرامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

اﻟﻤﺰﻳﺪ