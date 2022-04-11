حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة بناء سور بالدبش الأبيض على أرض خلف الكليه الجويه بطول ٤٠ متر مُقام بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات برئاسة المركز والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة غرفة بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 10 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم تسليم الأرض إلي للجمعية الزراعية للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما شنت رئاسة مركز ومدينة القرين حملة إزالة ليلية لحالة تعدي بنطاق مدينة القرين بمنطقة كوبري الصنايع علي مساحة ١٠٠٠ متر ، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا و قسم و الوحدة المحلية بالمهدية بإزالة سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة ٥٠ متر طولى من الجهتين بناحية الوحدة المحلية بالمهدية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.