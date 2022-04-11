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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مجلة TIME تختار "ريفيان" واحدة من أقوى 100 شركة وتتجاهل "تسلا"

ريفيان
ريفيان

تُصدر مجلة التايم الأمريكية الأسبوعية كل عام قائمة بأقوى 100 شركة من حيث النفوذ العالمي والشهرة والنجاح، والتي تغطي جميع المجالات المختلفة، عادة عدد قليل من شركات السيارات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة يتصدر القائمة.

في العام الماضي لأقوى شركات 2021 جاءت  فولكس فاجن و جنرال موتورز والشركة المصنعة الصينية BYD على رأس هذه الشركات، هذا العام، تم اختيار شركتين من مصنعي السيارات ليكونا في قائمة Time الخاصة بالشركات التي تحقق طفرة في التحول للمركبات الكهربائية الخالية من الانبعاثات، المثير للاهتمام أن مجلة تايم تجاهلت تسلا واختارت  فورد  و ريفيان على أنهما المتزعمان حركة التحول للسيارات الصديقة للبيئة.

حصلت شركة Ford على مكانة مميزة في القائمة ضمن فئة "Titans" أو الشركات العملاقة والجبارة لجهودها في التحول الكهربائي . 

تضمنت نفس الفئة عمالقة مثل Apple و Microsoft و Amazon. وجاء في تقرير مجلة التايم أن فورد لا تكتفي بكهربة سيارتها الفاخرة فقط بل كل تشكيلة الطرز المختلفة سواء كروس أوفر أو شاحنات صغيرة وهي الفئة الأكثر شعبية بالفعل بين العملاء، هذه المجموعة بالطبع تشمل  فورد  F-150 Lightning و موستنج ماك E.

ساعد الطلب على F-150 Lightning في دفع القيمة السوقية لـ Blue Oval إلى أكثر من 100 مليار دولار في يناير  الماضي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها هذا الإنجاز.

جذبت قائمة مجلة التايم انتباه الرئيس التنفيذي لشركة "فورد"، جيم فارلي ، الذي بدوره وجه الشكر لموظفي الشركة على "العمل على إحداث تغيير إيجابي للمستقبل".

على الرغم من عدم حصول شركة تسلا الرائدة في عالم السيارات الكهربائية على مكان في القائمة لأقوى 100 شركة حول العالم، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنها ليست مؤثرة في قطاع السيارات، حيث ارتفعت مبيعات تسلا بشكل كبير وسجلت معدلات نمو مذهلة خلال العام الماضي.
 

مجلة التايم فولكس فاجن جنرال موتورز time فورد ريفيان Ford Apple Microsoft Amazon جيم فارلي

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