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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك V8 .. فورد تعلن إطلاق الجيل الجديد من موستانج العام المقبل

فورد موستانج
فورد موستانج

اعلن مدير السيارات بـ فورد بيرفورمانس بأستراليا علي جمول ، ان الجيل السابع من فورد موستانج سيظهر لأول مرة العام المقبل .

فورد موستانج

لم يؤكد مدير السيارات بـ فورد بيرفورمانس بأستراليا أن الجيل السابع من موستانج سيكون مخصصًا للسوق الأسترالي ام لا ، لكن اكد انه سيتم الكشف عنه للعالم في عام 2023.

 

وقال جمول "الجيل التالي الذي نعمل عليه الآن سيتم إطلاقه العام المقبل، في عام 2023 ، وسيكون رائعًا."

فورد موستانج

و يتطلع المدير التنفيذي لشركة فورد إلى الإصدارات الهجينة والهجينة الكهربائية من موستانج "من الواضح أن السوق يتجه نحو الكهربة، ونحن ملتزمون بصنع المزيد من المركبات عالية الأداء. هل سيحمل ذلك اسم موستانج؟ يمكن."

 

كما تساءل المنشور أيضًا عن مستقبل ناقل الحركة اليدوي، على الرغم من أن مدير السيارة ألمح في البداية إلى بقاء خيار ناقل الحركة اليدوي طالما أن الطلب يدعمه.

فورد موستانج

و أكد جمول أيضًا على ما يبدو أن الجيل القادم سيستمر في الحصول على خيار V8. يتوافق هذا مع التقارير السابقة من المصورين التجسسيين الذين ادعوا أن السيارات التي تم التقاطها في الاختبار كان لها صوت قعقعة محرك V8.

 

والجدير بالذكر انه من قبل تم التوقع فى العديد من التقارير، عن بقاء موستانج في السوق الأسترالي فقط .

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