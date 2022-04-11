زيادة في أسعار ستروين C3 موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتمي إلى الهاتشباك الرياضية، حيث قدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 35 ألف جنيه.

زيادة في اسعار ستروين C3 موديل 2022

مواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2022

زودت السيارة ستروين C3 موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي "تيربو"، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

زيادة في اسعار ستروين C3 موديل 2022

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة ستروين C3 موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

زيادة في اسعار ستروين C3 موديل 2022

وترتكز السيارة ستروين C3 موديل 2022 على قادة عجلات بطول 2539 مم، مع طول كلي يقدر بـ 3996 مم، وبعرض يبلغ 2007 مم، و 1490 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 300 لتر.

زيادة في اسعار ستروين C3 موديل 2022

وتضم السيارة ستروين C3 موديل 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، بالإضافة لمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم، وقفل مركزي للأبواب، و 4 نوافذ كهربائية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل زر تفعيل وايقاف المحرك، ومثبت سرعة.

أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2022 بقيمة قدرها 339.900 بدلًا من 304.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2022 بقيمة قدرها 389.900 ألف جنيه بدلًا من 354.900 جنيه.