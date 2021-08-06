أسعار و مواصفات ستروين C5 إيركروس موديل 2021 في مصر ..صور

تنتمي النسخة ستروين C5 ايركروس موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـ SUV، و التي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، و تتميز السيارة بإطلالتها الخارجية الكبيرة نسبًا و التي تعكس مساحتها الداخلية الرحبة، بالإضافة إلى التجهيزات و الكماليات الخاصة بكل فئة.

المواصفات الفنية لـ ستروين C5 ايركروس موديل 2021

زودت السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد أوامر التسارع عبر علبة نافل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات.

يبلغ متسوط استهلاك السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2021 نحو 7 لترات عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر في الساعة، و بفضل الإمكانيات الفنية المطروحة تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية.

بلغت القياسات الهيكلية لـ ستروين C5 ايركروس موديل 2021 بنسبة طول قدرها 4500 مم، و بعرض يبلغ 2 متر، و 1689 مم للارتفاع، و قاعدة عجلات بطول 2730 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين قياسية يبلغ قياسها 580 لتر، كما ترتكز على عجلات رياضية تتراوح بين 17 إلى 18 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة، و شبكات متعددة الفتحات الهوائية اسفل غطاء المحرك.

إلى جانب الأقطاب الثنائية و التي تقع على جانبي السقف، كما تتمتع بمصابيح ضباب، و عدة تجهيزات داخلية ابرزها شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي يبلغ قياسها 8 بوصة، و مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و شاشة عدادات ديجيتال، و فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز.

أسعار ستروين C5 ايركروس موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 429 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 497 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 547 ألف جنيه.