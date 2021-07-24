أغلى 5 سيارات في السوق المصري لـ موديلات 2021 . صور

يضم السوق المصري للسيارات باقة من الإصدارات القوية و المتنوعة، و التي تختلف من ناحية التجهيزات الداخلية و الخارجية، إلى جانب أنظمة الدفع و برامج الرفاهية و التحكم، بالإضافة إلى عناصر الامن و السلامة، و بالطبع كلما زادت هذه الإمكانيات، كلما ارتفعت القيمة السعرية لتلك الإصدارات، مع التعزيزات المطروحة من قبل كل صانع.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اغلى 5 سيارات داخل السوق المصري لـ موديلات 2021

1 - تويوتا برادو موديل 2021

دعمت تويوتا برادو موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 163 حصان، و 246 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات، مع نظام تعليق امامي Double wishbonek ، و نظام تعليق خلفي link lateral rod4.

و تقدم السيارة تويوتا برادو موديل 2021 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 2 مليون و 300 الف جنيه.

2 – بي ام دابليو X6 موديل 2021

حصلت بي ام دابليو X6 موديل 2021 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 4395 سي سي، يولد قوة قدرها 530 حصان، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يدفع السيارة عبر منظومة الدفع الكلي، حيث يمكنها الانتقال من نقطة السكون 0 حتى تصل لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X6 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 2 مليون و 500 الف جنيه.

3 – الفا روميو ستلفيو موديل 2021

تتوفر الفا روميو ستلفيو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 280 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات طراز ZF، مع سرعة قصوى تصل لـ 241 كم/ساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 5.5 ثانية.

أسعار السيارة الفا روميو ستلفيو موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SUPER 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,050,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SUPER+ 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,150,000 جنيه.\

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل VELOCE 2021 محرك 2000 CC تيربو بسعر 1,175,000 جنيه.

4 – بي ام دابليو X7 موديل 2021

تستمد السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2021 قوتها من محرك 8 سليندر، سعة 4400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 462 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، مع منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 245 كم/ساعة، مع انطلاقة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لـ 100 كم خلال 5.4 ثانية.

و تأتي النسخة بي ام دابليو X7 موديل 2021 عبر فئة واحدة داخل السوق المصري، حيث يبلغ سعرها نحو 2 ميلون و 900 الف جنيه.

5 – فولفو XC90 موديل 2021

زودت السيارة فولفو XC90 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 320 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، مما تمنح السيارة افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 6.5 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة فولفو XC90 موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,390,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,570,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 7 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,690,000 جنيه.