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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: احتياطياتنا من الغاز تكفي حتى الخريف

ألمانيا تقول إن احتياطياتها
ألمانيا تقول إن احتياطياتها من الغاز تكفي حتى الخريف

قال رئيس الشبكة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الغاز والكهرباء في ألمانيا، كلاس مولر، إن المصادر البديلة واحتياطيات الغاز في ألمانيا ستكون كافية حتى نهاية الصيف وأوائل سبتمبر، إذا أوقفت روسيا "غدا" إمدادات الغاز.


وقال مولر في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت": ""حتى لو - وأنا أتحدث في حالة مزاجية مشروطة - توقف الغاز عن التدفق من روسيا غدا، وهو ما لا توجد مؤشرات عليه، فإن ألمانيا لديها مصادر أخرى، بالإضافة إلى مرافق التخزين والتي على الرغم من عدم شغلها بشكل كاف، إلا أنها أصبحت بالفعل أكثر من ذلك إلى حد ما".

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وأضاف قائلا: "قبل أربعة أسابيع. كان لدينا ما يكفي من الغاز حتى نهاية الصيف أو بداية الخريف. لكني أفعل كل شيء حتى لا يصل هذا الوضع إلى هذا الحد".


هذا وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، في وقت سابق، بأن بلاده تبذل كل ما  في وسعها وتفعل الكثير من ‏أجل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، والتي تمثل حوالي نصف وارداتها من الغاز الطبيعي.‏


وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقد في شارع داونينغ في العاصمة البريطانية لندن: "لن تستورد ألمانيا الفحم الروسي بعد الآن، وبدأت بالفعل في التخلص من اعتمادها ونحن ننوع مصادرنا، ونستثمر على نطاق واسع من أجل إنشاء البنية التحتية التقنية والمادية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي عبر شواطئ شمال ألمانيا"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

المانيا الغاز الخريف روسيا أوكرانيا

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