فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن من الهاتف ..حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان مع قيام الليل .. شرعية صلاة التراويح مع الأهل في المنزل

فتاوى تشغل الأذهان ..

هل يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن من الهاتف .. الأزهر يوضح

حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان لتؤدى مع قيام الليل

ما حكم صلاة التراويح مع الأهل في المنزل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، وفتاوى الصيام التي تهم المسلمين في شهر رمضان، نرصد أبرزها في فتاوى الصيام.

واصل مركز الأزهر للفتوى الالكترونية نشر النصائح والأحكام الشرعية حول الصيام وقراءة القرآن الكريم عبر صفحته الرسمية ، خاصة وأنها تشغل بال الكثير من الصائمين طوال شهر رمضان الكريم .

وأكد مركز الأزهر أن الوضوء عند تلاوة القرآن من الأمور المستحبة، وتجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف، لأن المس يحتاج إلى طهارة وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف.

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القاعدة الشرعية تؤكد أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ومنه التسبيح على الحصى والسبحة، إذا الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فالقراءة في الصلاة مطلوبة والوسيلة إليها هي الحفظ وحال عدم حفظه يمكن أن يلقن أحد أو أن يقرأ من المصحف".

وشدد على أنه لا فرق بين الاستعانة بالمصحف في الفريضة أو السنة أو في رمضان وفي غيره فهو جائز".

حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان لتؤدى مع قيام الليل

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالا مضمونه: “أؤخر صلاة العشاء فى رمضان فأصليها فى آخر الليل مع القيام فهل هذا صحيح؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن أفضل الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

وأضاف علي جمعة أن عندنا شيئا يسمى وقت الاختيار فى الصلاة، والوقت الاختياري للعشاء يكون إلى منتصف الليل، يعنى حوالى الساعة 11 ونصف.

وأشار إلى طريقة حساب ومعرفة هذا الوقت وهو أن نأتى بالمغرب والفجر وننظر فى مقدار الوقت ونقسمه على 2 ونضيفها للمغرب.

وأوضح علي جمعة أنه لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن ذلك الوقت، لأن الوقت الاختيارى للعشاء يكون قد فات وبقى باقى الوقت الاضطرارى الذى يقول لك فيه الملك “قم صل” حتى الفجر، فإذا أذن الفجر عليك وانت لم تصل العشاء يكتب الملك عليك أثما لأنك أخرت الصلاة عن وقتها.

ما حكم صلاة التراويح مع الأهل في المنزل

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء انه يجوز صلاة التراويح جماعة في المنزل مع الأسرة ، ويحصل صاحبها على ثواب الجماعة فقط ، إلا أن أدائها في المسجد مع الجماعة مختلف تماما ، حيث يحصل صاحبها على ثوابين ، الأول ثواب السعي إلى المسجد ، والثاني ثواب الجماعة .

القدر المناسب للقراءة في صلاة التراويح

اتفق الفقهاء على أنه يُجزئ فى صلاة التروايح من القراءة ما يُجزئ فى سائر الصلوات، واتفقوا أيضًا على القول باستحباب ختم القرآن فى الشهر؛ لما روى البخاري ومسلم فى "صحيحيهما" عن السيدة فاطمة- رضي الله عنها- قالت: "أَسَرَّ إلى النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي".

وأقل ذلك أن يُختَم القرآنُ الكريم مرةً واحدةً، وما زاد فهو للأفضلية؛ نص على ذلك أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بسنِّيَّة قراءة 10 آياتٍ في الركعة الواحدة؛ ليحصل له ختم القرآن مرةً في الشهر، مع القول بإجزاء ما هو أقل من ذلك .

حكم صلاة التراويح

صلاة التراويح في رمضان سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه.