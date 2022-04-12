رياح نشطة وارتفاع بدرجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية، في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء، إن تقلبات جوية متوقعة على أغلب مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتشمل هذه التقلبات المناطق الشرقية بداية من يوم الغد.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يتوقع ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 50 ) كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(24-29)مْ, ولا تتجاوز هذا اليوم (22) مْ على مصراته, وتسجل ارتفاع يوم الغد علي معظم المناطق.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي والدواخل, قد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين(20- 25)مْ، ولا تتجاوز اليوم (19) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين(35-40)مْ، ولاتتجاوز (29) مْ على مناطق الجفرة وتسجل ارتفاع الغد.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلي قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(30- 34)مْ وتسجل ارتفاع يوم الخميس.